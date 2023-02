Bachelorarbeit aus Winterthur – Sie erhalten Fördergelder für die Start-up-Gründung Davide Paparo und Ian Häusler haben ein Gerät entwickelt, mit dem eine Hautkrankheit günstig behandelt werden kann. Für ihre Arbeit haben sie zwei Förderpreise gewonnen. Ines Rütten

Davide Paparo (links) und Ian Häusler stecken die erhaltenen Fördergelder in die Gründung eines Start-ups. Foto: PD

Im Sommer wird in Winterthur ein neues Start-up gegründet. Die beiden Systemtechniker Davide Paparo und Ian Häusler haben ihr Studium an der ZHAW beendet und sind dort derzeit als wissenschaftliche Assistenten angestellt. Für ihre Bachelorarbeit hatten sie ein Gerät weiterentwickelt, mit dem sie die Hautkrankheit kutane Leishmaniose kostengünstig behandeln können. Die Krankheit wird von Parasiten ausgelöst, die durch die Sandmücke übertragen werden und sich in den unteren Hautschichten einnisten. Dort vermehren sich die Parasiten und verursachen grosse Wunden.

Viele arme Länder sind von der Krankheit betroffen. Bisher wird diese vor allem mit einem Medikament behandelt, das starke Nebenwirkungen hat und einen langen Spitalaufenthalt erfordert. «Die Spritzen sind vergleichbar mit einer Chemotherapie», sagt Paparo. Darum gelangte die Genfer Hilfsorganisation DNDi vor einiger Zeit an die ZHAW. Ihr Anliegen war, ein bestehendes Gerät zur Behandlung der Leishmaniose weiterzuentwickeln, damit dieses besser und günstiger wird.

Das haben Forschende der ZHAW gemacht, allerdings nicht mit durchschlagendem Erfolg. Das Thema wurde schliesslich als Bachelorarbeit ausgeschrieben, um die Forschung voranzutreiben. «Uns hat das sofort gepackt», sagt Paparo. Denn sein Geschäftspartner ist in Brasilien geboren und kennt die Folgen der Krankheit dort.

Die beiden Studenten entwickelten das Gerät im Rahmen ihrer Bachelorarbeit erfolgreich weiter. Mit Hitze behandeln sie die Parasiten in der Haut so, dass diese absterben. Die Patienten erleiden aber dennoch keine Verbrennungen. «An diesem Punkt wollten wir aber nicht aufhören», sagt Paparo. Darum nahmen sie an verschiedenen Förderprogrammen teil, um für die Idee finanzielle Unterstützung zu erhalten. Mit Erfolg: Im letzten Sommer konnten sie die «First Ventures»-Förderung der Gebert-Rüf-Stiftung gewinnen und im Dezember kam der Gewinn des «Bridge-Förderprogramms Proof of Concept» hinzu, einem Projekt von Innosuisse und dem Nationalfonds. «Wir haben grossen Respekt vor diesen Auszeichnungen», sagt Paparo. Schliesslich gehe es um viel Geld. «Aber wir sind glücklich, dass Menschen an unsere Idee glauben, die noch viel mehr von der Materie verstehen als wir.» Er habe wohl noch nie so viel gelernt wie im Moment.

Auch andere Anwendungen möglich

Derzeit planen die beiden 27-Jährigen die Gründung ihres Starts-ups. Dafür suchen sie noch eine Person, die im Bereich Software und Informatik spezialisiert ist. Und im nächsten Winter möchten die Entwickler ihr Gerät erstmals mit Patienten und Patientinnen testen – voraussichtlich in Südamerika. Vorerst ist es ihr Ziel, das Gerät auf den Markt zu bringen, damit die Krankheit kostengünstig und mit wenig Nebenwirkungen bekämpft werden kann. Das Verfahren lasse sich aber auf andere Anwendungsgebiete ausweiten, wie zum Beispiel die Behandlung von Falten. «Da haben wir noch verschiedene Möglichkeiten für die Zukunft», sagt Paparo.

