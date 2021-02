50 Jahre Frauenstimmrecht – Sie erkämpfte sich den Listenplatz hinter Blocher Sie sei immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, sagt Lisbeth Fehr. Lehrerin durfte sie nach der Geburt ihres Sohnes zwar nicht mehr sein – dafür politische Ämter bekleiden bis hin zum Nationalrat und Europarat. Eva Wanner

Lisbeth Fehr lebt immer noch in Humlikon, wo 1978 ihre politische Karriere in der Schulpflege begann. Foto: Marc Dahinden

«Endlich ist es so weit!», dachte Lisbeth Fehr, als 1971 auf nationaler Ebene das Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Fehr ist inzwischen 82 Jahre alt und lebt noch immer in Humlikon, wo ihre politische Karriere ihren Anfang nahm.

Das kleine Weinländer Dorf hatte das Frauenstimmrecht auf allen Ebenen und stets deutlich abgelehnt. Und doch fragte die Schulpflege 1978, sieben Jahre nach dem letzten Nein, eine Frau an, ob sie sich in der Schulpflege engagieren würde – Lisbeth Fehr. Für sie eine günstige Gelegenheit, da ihr Sohn bald in die Schule kommen würde und sie sich für das Schulwesen interessierte.