Olympiasiegerin mit Riesenfamilie - Sie fällt trotz 1,93 m inmitten ihrer 15 Geschwister kaum auf

Olympiasiegerin Valerie Adams – Sie fällt trotz 1,93 m inmitten ihrer 15 Geschwister kaum auf Die Neuseeländerin Valerie Adams, zweifache Olympiasiegerin im Kugelstossen, kommt aus einer aussergewöhnlichen Familie. Und ist stark von einem Schweizer geprägt. Christian Brüngger

Ob in der Halle oder im Freien: Valerie Adams ist die grosse Kugelstösserin der letzten Jahre. Foto: Kerin Okten (Keystone)

Das Mädchen wollte einfach nicht mehr zu wachsen aufhören. Als es gerade einmal 13 Jahre jung war, überragte es seine Kolleginnen schon um Längen: Es mass 1,93 m. Dabei blieb es dann.

Das Mädchen, Valerie Adams, hatte an diesem Ausgestelltsein zu knabbern. Denn wo immer es sich bewegte, es fiel auf. Mittlerweile ist aus dem Mädchen eine zweifache Olympiasiegerin im Kugelstossen (2008/2012) geworden, die am Freitag in der Qualifikation zum fünften Mal an Spielen teilnimmt – und sich an die Wirkung ihrer Erscheinung hat gewöhnen müssen, zumal sie auch noch muskulös und 120 kg schwer ist. Denn die Neuseeländerin zählt daheim zu den ganz grossen Sportfiguren, wurde zur Dame geadelt und tritt regelmässig als Botschafterin in verschiedenster Mission auf.

