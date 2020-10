Mechatronik Schule Winterthur an den Swiss Skills – Sie fanden den Fehler und holten Gold Yunus Ruff und Silvan Wiedmer von der Mechatronik Schule Winterthur holen an der Berufsmeisterschaft den Sieg in der neuen Disziplin Industrie 4.0. Nun dürfen sie an die Weltmeisterschaft in Shanghai. Delia Bachmann

Yunus Ruff (links) und Silvan Wiedmer, die Sieger der Mechatronik Schule Winterthur, im Wettkampffieber. Foto: Valeriano Di Domenico / Swiss Skills

Dass die Swiss Skills dezentral und verteilt über mehrere Tage stattfinden, ist nicht die einzige Premiere an den diesjährigen Berufsmeisterschaften. Erstmals konnten sich junge Berufsleute in der Disziplin «Industrie 4.0» messen. Diese setzt voraus, dass die Teilnehmenden programmieren können und sich mit automatisierter Produktion, Digitalisierung sowie Montagetechnik auskennen. Der Wettbewerb fand bei Siemens in Zürich statt.