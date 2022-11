Cheminéeboom in Illnau-Effretikon – Sie fegen den Kamin – und werden rege gebucht Die Strommangellage lässt die Cheminées aufleben. Dies merkt auch der Kaminfegermeister Werner Zbinden aus Illnau. Lars Meier

Bei alten Heizungen steigt der Kaminfegermeister Werner Zbinden (rechts) auch aufs Dach. Foto: Lars Meier

Ein Lehrling in traditionell schwarzer Kluft krallt sich die raue Bürste. Er beginnt den feinen Russ einer Zentralölheizung in einem Block in Effretikon zu entfernen. Bis auf 75 Grad Celsius Kerntemperatur kann sich der Apparat erwärmen. Im Heizungskeller ist es heiss. Sehr heiss.