Musik aus Wiesendangen – Sie flicken Gitarren auf den Tausendstel-Millimeter genau In einem Keller in Wiesendangen reparieren Lukas Schwengeler und René Honauer Liebhaberstücke von Musikern. Dabei setzen sie auf ein absolutes Hightech-Gerät. Jonas Gabrieli

René Honauer und Lukas Schwengeler in ihrem «Gitarrenwerk» in Wiesendangen. Foto: Madeleine Schoder

Musiker sind treue Seelen. Zumindest, was ihr Instrument betrifft. Das kommt dem «Gitarrenwerk» in Wiesendangen zugute. Das Unternehmen, noch nicht einmal ein Jahr alt, repariert Instrumente, die ans Herz gewachsen sind, aber nicht mehr so gut klingen wie einst. «Es ist wie die Lieblingsjeans, die gibt man auch nicht einfach weg, wenn sie ein paar Löcher hat», sagt der Wiesendanger Lukas Schwengeler.