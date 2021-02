Kantonale Kinder- und Jugendförderung – Sie fordert, dass die Jugend angehört wird Livia Lustenberger ist die neue oberste Jugendarbeiterin im Kanton Zürich. Ihre Laufbahn führte vom Rohstoffkonzern zur sozialen Arbeit. Anna Six

Sie bringt Farbe in die Zürcher Jugendarbeit: Livia Lustenberger auf dem Mattensteg am Platzspitz, ganz in der Nähe ihres neuen Arbeitsorts. Foto: Marc Dahinden

Den bunten Schirm hat sie aus Japan – eine Erinnerung an die Kirschblüten, die Livia Lustenberger vor drei Jahren dort bewunderte. Mehr zufällig als geplant sei die Reise in diese Zeit gefallen, erzählt sie, und der Anblick der rosa und weissen Bäume unvergesslich geblieben. Jetzt bildet der Schirm einen Farbtupfer in Zürichs Februar-Grau.

Seit diesem Monat ist Livia Lustenberger die neue Geschäftsführerin von Okaj Zürich, der kantonalen Kinder- und Jugendförderung. Die 36-Jährige tritt das Amt an in einer Zeit, die für ihre Zielgruppe alles andere als einfach ist. «Die Zufluchtsorte ausserhalb von Familie und Schule stehen den Jugendlichen im Lockdown nicht wie gewohnt zur Verfügung», sagt sie. Das sei gravierend, weil in diesem Alter die Peergroup, also Gleichaltrige, am wichtigsten sei. «Wer es daheim oder in der Ausbildung schwierig hat, erlebt jetzt eine doppelte Belastung.»