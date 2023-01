Zoom – Sie fotografiert im düsteren Reich von HR Giger Der Bildband von Camille Vivier ist eine Hommage an den Schweizer Meister des Morbiden, fotografiert in seinem ehemaligen Zuhause. Xymna Engel

Alle Fotos: Camille Vivier

Sogar im Garten dominiert der Schatten. Grosse Bäume verdecken die Sicht auf ein dunkles Reich, wo Kreaturen mit verkrümmten Wirbelsäulen und langen Schädeldecken hausen. In diesem Durchschnittsreihenhaus in Zürich-Seebach wohnte HR Giger, hier hatte er sein Atelier, welches bis in den Garten mit dem grossen Zodiac-Brunnen reichte. 2014 stürzte Giger im Alter von 74 Jahren auf der Treppe und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Für ihren Bildband erhielt die französische Fotografin Camille Vivier – bekannt geworden durch ihre Arbeit für Stella McCartney und Cartier – exklusiven Zutritt zu Gigers fantastischer Welt, die heute von seiner Witwe verwaltet wird. Vivier entdeckt mit ihrer Kamera Wesen mit spitzen Flügeln, die in Ketten von der Decke hängen. Auf dem Tisch thront eine Frauenfigur mit Brüsten wie Waffen. Am Waschbecken klebt schwarze Farbe.

In körniger Ästhetik fotografiert sie Objekte, Fotografien, Zeichnungen, Alien-Möbel und auch ein Regal, in dem zwischen Totenschädeln und Trockenblumen die Oscar-Figur steht, welche HR Giger 1980 für die Filmausstattung von «Alien» erhielt. Der Oscar machte den Vertreter des fantastischen Realismus und seine Biomechanoiden berühmt, er selbst mochte das Scheinwerferlicht nie, hielt sich lieber im Schatten auf.

Mensch-Maschinen, Gewalt, Bedrohung, Dystopien: Zurzeit erlebt die Kunst von Giger eine kleine Renaissance. In diversen Magazinen wird sein Schaffen gewürdigt, letztes Jahr brach eine Ausstellung in New York den Besucherrekord der Galerie.

Auf Camille Viviers Bildern wird klar, warum: Giger materialisiert unsere Albträume, eine ungewisse Zukunft. Vivier setzt dem Morbiden in ihren Bildern aber auch Schönheit entgegen. So arbeitet für einige Bilder mit unbekleideten Modellen. Vor dem Zodiac-Brunnen posiert etwa das Schweizer Topmodel Nadine Strittmatter, als hätte sie gerade der Nebel geboren.

Das Buch Infos einblenden «HR Giger by Camille Vivier»

240 Seiten

ca. 99. Franken

Verlag Scheidegger & Spiess, 2022, Beda Achermann (Hrsg.)





