Schweizer Golferin Morgane Métraux – Sie fürchtete um ihre Karriere – nun spielt sie um Millionen Nach einer langwierigen Schulterverletzung feiert die 24-jährige Lausannerin ihren grössten Erfolg. Facetten einer Frau mit starkem Willen, Hingabe und Talent. René Stauffer

Mit dem grossen Ziel vor Augen: Morgane Métraux vergangene Woche in Daytona Beach, wo sie sich die Qualifikation für die LPGA-Tour 2022 sicherte. Foto: Swiss Golf

Der Aufstieg: «Ein langer Samstag»

Morgane Métraux startete vergangene Woche als 10. der Gesamtwertung der Symetra-Tour ins Finalturnier in Daytona Beach – auf dem letzten jener Plätze, die den Aufstieg auf die LPGA-Tour 2022 bedeuteten, die wichtigste Golfserie der Welt. «Es war nervenaufreibend. Ich war in einer guten Ausgangslage, die ich nicht vergeben wollte», erzählt sie aus Orlando, wo sie ihre Basis in den USA hat. Das Turnier erlitt durch einen Sturm am Freitag und Nebel am Samstag arge Verzögerungen. «Am Freitag konnte ich nur drei Löcher spielen, ehe das lange Warten begann. Dafür musste ich am Samstag 33 Löcher absolvieren.»