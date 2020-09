Unternehmenspreis in Effretikon – Sie geben das Preisgeld zurück und legen gar noch drauf Die Stadt ehrt mit dem diesjährigen Anerkennungspreis das Lebenswerk von Hansruedi und Walter Andres. Die Brüder wollen das Preisgeld aber nicht behalten. Nadja Ehrbar

Der Anerkennungspreis für Unternehmungen geht an die Brüder Walter und Hansruedi Andres (Bildmitte). Links Bernard Hosang, Gemeindepräsident von Lindau, rechts Ueli Müller, Stadtpräsident von Illnau-Effretikon. Foto: Madeleine Schoder

Hansruedi und Walter Andres sind 84 und 89 Jahre alt. Vom Erwerbsleben haben sie sich längst zurückgezogen. Doch in der Stadt Illnau-Effretikon erinnert noch vieles an die beiden. Die Brüder haben die lokale Wirtschaftsgeschichte in den letzten 40 Jahren mitgeprägt.