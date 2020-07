Rollstühle aus Winterthur – Sie gleiten mit ihren neuen Rollstühlen Treppen hoch Am Freitag hat das Winterthurer Start-up Scewo die ersten beiden Elektrorollstühle an ihre Besitzer übergeben. Ein Rollstuhlfahrer kann zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder seine Terrasse benutzen. Nina Thöny

José Di Felice und Michael Hagmann haben am Freitag ihre Elektrorollstühle abgeholt. Dank eingebauter Raupen können diese Treppen steigen. Foto: Heinz Diener

Links und rechts stehen Mitarbeitende Spalier und lassen aus Rohren silberne Konfetti regnen. Im Hintergrund tönt es in Dauerschleife: «Celebrate good times, come on.» Michael Hagmann und José Di Felice (beide 47) ziehen an den türkisfarbenen Schleifen, die um zwei grosse Schachteln gebunden sind. Die Seitenwände klappen herunter und enthüllen zwei futuristisch anmutende Gefährte. Es sind die ersten Elektrorollstühle, die das Winterthurer Start-up Scewo an ihre Besitzer übergibt.