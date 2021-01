Firmen-Boom um Winterthur – Sie gründeten in der Krise eine Firma Ein Tanzstudio als zweites Standbein, die Handwerksbude in der Garage oder ein Lädeli in der Steibi. Der «Landbote» stellt fünf Firmengründerinnen und -gründer vor, die mitten in der Pandemie den Neuanfang wagten. Nicole Döbeli , Delia Bachmann , Dagmar Appelt

Sie ergänzen sich gut: Daniela Iff (links) und Vreni Sabathy vor dem Lockdown in ihrem neuen Laden mit Bistro an der Steinberggasse 39. Foto: PD

Wer eine Firma gründet, geht ein Risiko ein und braucht Mut. Erst recht in einer Krise. An Wagemutigen mangelt es der Schweiz offenbar nicht: Noch nie wurden hier so viele Firmen gegründet wie im Corona-Jahr. Dies zeigt eine Analyse des Instituts für Jungunternehmen (IFJ). Auch im Bezirk Winterthur kam es zur Gründungswelle: 728 Neueintragungen zählt das Handelsregister, gut 7 Prozent mehr als im letzten Jahr. Im Bezirk Andelfingen sind es hingegen nur 132 neue Firmen, was einem Minus von 20 Prozent entspricht.

Besonders fleissig gründeten offenbar die Handwerker, die Detailhändler und die Berater neue Firmen. Das IFJ macht verschiedene Gründe für die starke Zunahme aus. So hätten einige Branchen vom veränderten Leben und Konsum im letzten Jahr profitiert: «Der Onlinehandel erlebte einen enormen Boom.» Zudem finde eine Bereinigung statt, was die Gründung neuer Firmen fördere.