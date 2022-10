Heimspiel von Pfadi – Sie haben auch noch diesen Job zu erledigen Mit sechs Siegen in Serie steigen die Handballer von Pfadi Winterthur am Samstag ins Heimspiel gegen Wacker Thun. Folgt ein siebter, ist der Saisonstart fast perfekt. Urs Stanger

Auch wenn Aleksandar Radovanovic zuletzt gegen Suhr Aarau wenig Wurfglück hatte, bringt sein Comeback Pfadi viel. Foto: Deuring Photography

Es sind diese neun Minuten, die ihn stören. 0:4 lagen die Winterthurer in Kriens zurück, um dann das erste Spiel der Meisterschaft 25:29 zu verlieren. «Bis auf jene Startminuten in Kriens hatten wir einen guten Lauf», sagt Trainer Goran Cvetkovic. Denn: «Ab der zehnten Minute haben wir eigentlich alles gewonnen…»

Jene Niederlage gegen den HC Kriens-Luzern, der in den Kreis der Titelanwärter aufstiegen ist, führte zu den einzigen Punktverlusten in der ersten Tranche der Meisterschaft, bevor es in die zehntägige Nationalteam-Pause geht. Sechs Siege, darunter als emotionaler Höhepunkt der Erfolg in Schaffhausen gegen den Meister, reihten die Winterthurer anschliessend an.

Verbessert hat sich auch die Personallage. Mit der Rückkehr von Stefan Freivogel erhöhen sich die Alternativen. Das gilt in der Offensive natürlich auch für Aleksandar Radovanovic, den spiel- und wurfstarken Linkshänder, der sich vor bald einem Jahr das Kreuzband gerissen hatte.

«Wir müssen die Aufgabe so erledigen, wie wir es uns vorgenommen haben: auf der Defensive aufbauen und eine gute Wurfleistung zeigen. Gewinnen wir, darf man sicher von einer gelungenen Startphase sprechen», blickt Cvetkovic aufs Heimspiel gegen Wacker Thun. Gegen jene Mannschaft, die Pfadi im Playoff-Halbfinal der letzten Saison alles abgefordert hatte. 3:2 setzten sich die Winterthurer durch, weil sie ihre drei Heimspiele gewonnen hatten.

Top 4 deuten sich an

Pfadi nutzte damals seinen Heimvorteil im Playoff bis und mit Halbfinal. Die bestmögliche Ausgangslage will man sich auch diese Saison verschaffen. Eine erste Tendenz stimmt schon mal positiv. Entgegen der Annahme, die nicht nur Cvetkovic hatte, erwies sich die Liga bisher als nicht extrem ausgeglichen. «Vier Mannschaften sind deutlich stabiler als die anderen», erklärt Pfadis Trainer. Es sind dies sein Team, die Kadetten, Kriens-Luzern und GC Amicitia Zürich. «Der Vorsprung auf Platz 5 ist auch wichtig», ergänzt Cvetkovic. Denn die Top 4 haben für die Playoff-Viertelfinals Heimrecht.

