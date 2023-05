Urteil zu Kinderpornografie in Zürich – «Sie haben das Urvertrauen ihres Gottenkindes schändlich ausgenützt» Was treibt eine junge Frau dazu, ihre kleine Nichte für kinderpornografische Fotos zu missbrauchen? Mit dieser Frage musste sich am Dienstag ein Zürcher Gericht beschäftigen. René Laglstorfer

Eine Frau hat den Genitalbereich ihres vierjährigen Götti-Meitli fotografiert und musste sich deshalb vor Gericht verantworten. Rechts von ihr ihr Anwalt, Thomas Brunner. In der Mitte ist der Richter zu sehen. Zeichnung: Robert Honegger

Der Vorfall ereignete sich im Januar 2020 in einer Wohnung in Zürich. Ein damals vierjähriges Mädchen spielte im Zimmer seiner Oma unbekleidet «Katze», wie am Dienstag beim Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich aus mehreren Aussagen hervorging.