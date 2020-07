25 Jahre Srebrenica – Sie haben überlebt Muhizin Hasanovic und Senada Halilovic konnten vor dem Völkermord im Bosnienkrieg fliehen. Heute leben sie in der Schweiz. Hier erinnern sie sich und erzählen, was sie bis heute verfolgt. Kanita Sabanovic

Muhizin Hasanovic und Senada Halilovic fällt es bis heute schwer, über das, was sie 1995 in Srebrenica erlebten, zu sprechen. Fotos: Raisa Durandi / Samuel Schalch

Srebrenica, mehr als drei Jahre nach Beginn des Bosnienkriegs: Rund 50’000 bosniakische Muslime aus umliegenden Dörfern suchten in der von der UNO zur «sicheren Zone» erklärten Stadt Zuflucht. Die vor Ort stationierten Peacekeeping-Bataillone sollten die Sicherheit der Geflüchteten gewährleisten.

Dennoch nahmen bosnisch-serbische Truppen die Stadt am 11. Juli ein. Rund 25’000 bosnische Muslime flüchteten in den benachbarten Ort Potocari, wo sich das Hauptquartier der UNO-Blauhelme befand. Am 12. Juli begannen die bosnisch-serbischen Soldaten dort, Männer und Frauen zu trennen.

Rund 15’000 Männer und Jungen versuchten, von Srebrenica über die Berge und durch die Wälder auf bosniakisch kontrolliertes Gebiet zu flüchten. Tausende wurden unterwegs erschossen oder starben an Erschöpfung.

Insgesamt ermordeten die Soldaten der bosnisch-serbischen Truppen über 8000 bosniakische Männer und Jungen. Bis heute fehlen über 1000 Leichen des Genozids.

Einige jener Menschen, die überlebt haben, wohnen heute in der Schweiz. Hier erzählen sie ihre Geschichte.

Senada Halilovic: «Das Glück im Innersten der Seele kommt nie mehr zurück.»

Senada Halilovic lebt seit 1998 in de r S ch weiz. Sie wohnt m it ih re r To ch t e r i n Zürich . 1995 w a r s i e 17 J a hre a lt. Foto: Raisa Durandi

«Ich wurde 1978 geboren, im Dorf Dimnici, Gemeinde Srebrenica. Meine vier Geschwister und ich wuchsen auf einem Hof auf, meine Familie lebte einfach, aber es mangelte uns an nichts. Unsere Kindheit war glücklich.

Ich erinnere mich genau an den Moment, als ich zum ersten Mal diese dunkle, lähmende Angst empfand: Wir arbeiteten auf dem Feld. Plötzlich schlugen um uns Granaten ein. Wir waren komplett ausgesetzt und konnten nur auf dem Boden liegen und beten, dass es bald vorbei sein würde. Es dauerte zwei Stunden.

Bald darauf verliessen wir unser Dorf. Wir liefen zu Fuss nach Srebrenica und kamen dort in einem Haus mit vier anderen Familien unter. Ein Jahr verging, wir fühlten uns einigermassen sicher. Die UN-Truppen waren vor Ort, sie würden uns beschützen.

Alles veränderte sich an einem Dienstag, im Sommer 1995. Draussen schrie jemand: ‹Die bosnisch-serbischen Soldaten sind ganz nah, wir müssen weg von hier!›

Die alte Angst überkam mich mit voller Wucht. Überall herrschte Chaos, niemand wusste, was tun. Mein ältester Bruder, damals 20 Jahre alt, überredete meinen Vater, durch die Wälder zu fliehen. Sie liefen gemeinsam los. Meinen Bruder sah ich nie wieder.

Im UN-Hauptquartier in Potocari lag Panik in der Luft.

Mit den jüngeren Geschwistern durch den Wald zu gehen, war unmöglich, darum nahmen meine Mutter und ich sie mit nach Potocari, wo sich das Hauptquartier der UN-Truppen befand. Als wir dort ankamen, drängten sich bereits Hunderte Menschen auf dem Areal der alten Batteriefabrik. Panik lag in der Luft. Eine unserer Nachbarinnen verlor nach einigen Stunden den Verstand, sie weinte und schrie nur noch. Ich konnte nichts für sie tun. Also sass ich da und wartete.

Und wie durch ein Wunder, in dieser riesigen Masse, stand da plötzlich mein Vater: Er war zurückgekehrt, wollte uns nicht allein lassen. Ich rief nach ihm, ‹Babo!›, ‹Papa!›. Aber er tat so, als würde er mich nicht kennen. Er hatte Angst, dass die Soldaten von seiner Tochter erfahren würden. Wir alle hatten von den Vergewaltigungen gehört. Von den Vätern, die gezwungen wurden zuzusehen.

Senada Halilovics Bruder Kadmir (links) und ihr Vater Kadrija Halilovic. Beide wurden in Massengräbern identifiziert und in Potocari beigesetzt. Foto: privat

Einige Tage später begannen die Soldaten, Männer und Frauen zu trennen. Sie sagten, wir würden in separaten Konvois der UN-Blauhelme nach Tuzla gebracht. An diesem Morgen kam mein Vater zu mir. Noch heute sehe ich die Sorge in seinem Gesicht, seine klaren, blauen Augen. Er hielt mich an den Schultern fest und sagte: ‹Senada, du musst jetzt stark sein, du musst auf deine Geschwister aufpassen. Sie brauchen dich. Ich vertraue dir.› Ich versprach es ihm. Dann trennten wir uns.

Wir Frauen und Kinder kletterten auf einen offenen Lastwagen, überzeugt, von den UN-Blauhelmen begleitet zu werden. Nach einer Stunde Fahrt hielten wir plötzlich an. Wir standen mitten auf einer Wiese, in der Ferne hörte ich Schreie, Schüsse. Dann realisierten wir: Die Männer, die aus dem Wagen stiegen, waren gar nicht von den UN. Es waren bosnisch-serbische Soldaten. Sie hatten uns absichtlich hergebracht. Überall lagen Männer erschossen auf der Wiese. Die Soldaten lachten uns aus, drohten, mit uns dasselbe zu tun. Ich dachte nur an meinen Vater, an meinen Bruder. Lagen sie hier irgendwo, verletzt, tot?

Wieder das Gefühl der Angst, der Ohnmacht. Ich wartete. Betete. Drückte meinen kleinen Bruder eng an mich. Irgendwann hatten die Soldaten genug, wir fuhren weiter. Noch am selben Tag erreichten wir bosniakisch kontrolliertes Gebiet.

Ich werde nie erfahren, wie mein Vater starb. Wieso Teile seiner Leiche fehlen.

Zum ersten Mal seit Jahren war ich in Sicherheit. Doch die Angst blieb. Jedes Mal, wenn ich ass, fragte ich mich, ob mein Vater und der ältere Bruder etwas zu essen hatten. Jeden Abend, wenn ich mich ins Bett legte, fragte ich mich, wo sie wohl schliefen.

14 Jahre warteten wir darauf, dass mein Bruder gefunden werden würde, 17 Jahre waren es bei meinem Vater. Meinen Vater fanden sie in zwei Gräbern. Ich werde nie erfahren, wie er starb, wie lange er leiden musste. Wieso Teile seiner Leiche fehlen. Ich weiss nur, dass ich 17 Jahre lang hoffte – auf ein Wunder, auf ihre Rückkehr. Umsonst.

Ich würde alles dafür geben, meinen Vater und meinen Bruder nur ein einziges Mal sehen zu können. Sie umarmen zu können. Die Zeit in Srebrenica war schwer, wir waren hungrig, hatten nichts anzuziehen, die Unsicherheit und Angst war immer da. Aber wir waren zusammen, und wir waren glücklich. Ich weiss, dass ich dieses Glück, das Glück im Innersten der Seele, nie wieder spüren werde.»

Kadmir Halilovic, 1975–1995, mit Schusslöchern in Brust und Schädel in einem Massengrab gefunden, identifiziert und beigesetzt 2009 in Potocari.

Kadrija Halilovic, 1957–1995, unvollständige Überreste in zwei Massengräbern gefunden, identifiziert und beigesetzt 2012 in Potocari.

Muhizin Hasanovic: «Bis heute verstehe ich nicht, wie ein Mensch einem anderen das antun kann.»

Muhizin Hasanovic lebt seit 1999 in der Schweiz. Er wohnt mit seiner Familie in Ebmatingen und wurde 2018 eingebürgert. 1995 war er 19 Jahre alt. Foto: Samuel Schalch

«Ich wurde 1976 geboren und wuchs mit einem Bruder, drei Schwestern, drei Halbbrüdern und zwei Halbschwestern im Dorf Pobude, Gemeinde Bratunac, auf. Wir hielten zusammen, waren eine grosse Familie.

Im März 1993 begannen die Verteidigungslinien um Pobude zu fallen. Wie Tausende andere liefen wir nach Srebrenica, in die Schutzzone. Der Hunger war unser ständiger Begleiter. Wir assen getrocknete Blätter, Gras. Wenn eine Palette mit Konserven vom Roten Kreuz ankam, stürzten sich Hunderte Menschen darauf. Sie waren bereit, für eine Dose Bohnen mit ihrem Leben zu bezahlen.

Ich hoffte jeden Tag nur darauf zu überleben. Die Granaten fielen mit der Zeit häufiger, einmal schlugen sie auf dem Sportplatz ein, wo Kinder Fussball spielten. Ihre Körper hingen wie Lumpen an den Zäunen, der Boden war mit eimerweise Blut bedeckt.

Ich spürte, dass wir in der Falle sassen. Die UN-Truppen konnten nichts mehr für uns tun.

Nach diesem Angriff liess mich das Gefühl der Hilflosigkeit nicht mehr los. Ich spürte, dass wir in der Falle sassen. Anfang Juli fragte ich einen Blauhelm-Soldaten in der Stadt, was mit uns geschehen würde. Er gab offen zu, dass die UN-Truppen nichts mehr für uns tun konnten.

Am 11. Juli 1995 beschlossen mein Bruder, mein Halbbruder und ich, durch die Wälder zu flüchten. In Turnschuhen liefen wir los. Ein Stück Brot und ein kleiner Kanister Wasser war mein einziges Gepäck.

Wir schlossen uns einer Kolonne von mehreren Tausend Männern an. Mein Bruder warnte mich, seinen Schritten genau zu folgen, denn die Felder um uns herum waren vermint. Wir bewegten uns langsam, jeder Schritt konnte der letzte sein.

Muhizin Hasanovic bringt eine Karte zum Interview mit. Die rote Linie zeigt die Route an, auf der die Männer aus Srebrenica Richtung Tuzla flohen. Jährlich findet ein Friedensmarsch, der «Mars mira», in umgekehrter Richtung statt, von Tuzla nach Srebrenica, um der Opfer zu gedenken. Foto: Aleksandra Hiltmann

Als der nächste Morgen dämmerte, gerieten wir in einen Hinterhalt. Eine donnernde Stimme rief durch den Wald: ‹Jagt sie, jagt sie, fangt sie ein!› Panik erfasste mich. Um mich herum zerfiel die Realität in Stücke: Granaten hoben Bäume in die Luft, Menschen wurden weggeschleudert wie Strohpuppen, durchlöchert von Schüssen. Ich rannte, so schnell ich konnte.

Irgendwann kam ich zu einer grossen Wiese. Meine Kleider waren zerrissen, in meinem Gurt steckten Metallsplitter, aber ansonsten war ich unversehrt. Überall lagen Verletzte, Tote. Ich rief nach meinem Bruder, nach meinem Halbbruder, verzweifelt.

Wie durch ein Wunder fand ich einige frühere Nachbarn, dann auch meinen Bruder. Er blutete stark, eine Kugel hatte ein Loch in seinen Oberschenkel gerissen. Er versuchte mich zu überzeugen, ihn liegen zu lassen, weiterzugehen. Aber wie hätte ich das je tun können?

Wir nahmen etwas Laub, um seine Wunde zu füllen, und verbanden das Bein mit einem Fetzen Stoff. Mit einer Stütze konnte er hinkend gehen. Meinen Halbbruder fanden wir nicht wieder.

Wir mussten weitergehen, schlossen uns einer grösseren Gruppe an. Tagelang schleppten wir uns durch die Wälder, ohne Wasser, ohne Nahrung. Mittlerweile lief ich barfuss. Die Wunde meines Bruders war infiziert, Larven wanden sich im Fleisch. Wir konnten nirgends Rast machen, zu gross war die Angst. Wir hatten die Gefangenen unterwegs gesehen: Sie hatten abgeschnittene Nasen und Zungen, ins Gesicht eingeritzte Kreuze.

Immer wieder kamen wir an Leichen und verstümmelten Körpern vorbei.

Die nächsten Tage brachten Panik, Erschöpfung, Verzweiflung. Wir hatten nichts mehr zu trinken. Als wir auf einen Bach stiessen, sahen wir Leichen mit aufgedunsenen Bäuchen danebenliegen. Die Leute hatten vergiftetes Wasser getrunken. Immer wieder kamen wir an verstümmelten Kindern vorbei. Einem Jungen hatten sie Zunge, Nase und die Genitalien abgeschnitten, er lag röchelnd am Strassenrand, im Sterben.

Irgendwann begann ich vor Erschöpfung zu halluzinieren, sah meine Mutter, unser Haus. Am sechsten Tag näherten wir uns endlich der Front. Wir irrten lange am Rand der bosnisch-serbischen Befestigungen umher, so nah am Ziel, aber ohne Chance durchzukommen. Die bosniakischen Truppen auf der anderen Seite starteten einen Angriff und schafften es, ein Loch in die Linie zu reissen. Das war unsere Rettung. Wir liefen mitten durch das Schlachtfeld, von beiden Seiten wurde auf uns gefeuert. Wie mein Bruder und ich lebend die andere Seite erreichten, weiss ich nicht. Ich konnte nur weiterlaufen, Schritt für Schritt, immer weiter.

Ein Filmteam zeichnete Muhizin Hasanovic (im weiss-grünen T-Shirt) bei seiner Ankunft am 16. Juli im bosniakisch kontrollierten Gebiet beim Dorf Nezuk auf. Foto: Screenshot Youtube, «Dokumentarni film o Srebrenici»

Und plötzlich war es vorbei. Ich wurde in ein nahe gelegenes Dorf gebracht, verarztet. Vier Tage war ich ohnmächtig, sieben Tage konnte ich nicht aufstehen.

Wenn ich heute zurückblicke, kann ich nur staunen. Nachdem ich jahrelang täglich gefürchtet hatte zu sterben, und sicher gewesen war, dass es für mich keinen Ausweg mehr geben würde, überlebte ich doch. Ich hatte das Glück, in die Schweiz zu kommen, hier ein neues Leben zu beginnen. Die Dankbarkeit, die ich für dieses Land empfinde, kann ich nicht in Worte fassen.

Im Krieg verlor ich alle drei Halbbrüder. Was mir und meinem Bruder in den Wäldern geschah, werde ich niemals vergessen können. Bis heute verstehe ich nicht, wie ein Mensch einem anderen das antun kann, was ich im Juli 1995 erlebte. Trotzdem will ich mich auf die Zukunft konzentrieren. Es hilft, mit anderen Überlebenden zu sprechen. Ich hoffe, dass wir lernen, gemeinsam gegen Hass und Intoleranz anzutreten. Dass das, was wir damals überlebten, niemandem je wieder angetan wird.»

Ibrahim Hasanovic, 1955–1993, bei einem Granateneinschlag tödlich verletzt, beigesetzt 1993 in Srebrenica.

Izet Avdic, 1958–1995, nach dem Aufenthalt in mehreren Gefangenenlagern an verschiedenen Stich-, Schnitt- und Verbrennungswunden verstorben, beigesetzt 1995 in Tuzla.

Nusret Avdic, 1953–1995, unvollständige Überreste in zwei Massengräbern gefunden, identifiziert und beigesetzt 2003 in Potocari.

