BAK-Chefin zurück in der Politik - Sie hat sich selbst am meisten überrascht

Comeback als Politikerin – Sie hat sich selbst am meisten überrascht Die Mitte-Frau Isabelle Chassot (56) ersetzt im Ständerat SP-Schwergewicht Christian Levrat. Vom Bundesamt für Kultur trennt sie sich schweren Herzens. Anielle Peterhans

Isabelle Chassot hat mit diesem klaren Sieg nicht gerechnet. Die Mitte-Frau tritt die Nachfolge des abtretenden SP-Ständerats Christian Levrat an. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Sie rechnete mit einigen Hundert Stimmen Vorsprung. Am Ende wurde es ein haushoher Sieg. Am Sonntag wählten die Freiburgerinnen und Freiburger Isabelle Chassot als Nachfolgerin von SP-Schwergewicht Christian Levrat in den Ständerat. Ihren SP-Konkurrenten Carl-Alex Ridoré distanzierte sie gleich um über 20’000 Stimmen. Mit Chassots Wahl ist Freiburg das erste Mal mit einer rein weiblichen Vertretung in der Kleinen Kammer. Freiburgs zweite Vertreterin heisst Johanna Gapany (FDP).

Isabelle Chassot hat in ihrem Politikerinnenleben schon vieles erlebt. Sie war erst 26 Jahre jung, als sie 1991 «überredet wurde», für den Grossen Rat zu kandidieren. Mitten in der Vorbereitung für das Anwaltspatent lehnte sie die Anfragen zunächst ab. Als Präsidentin der kantonalen Frauenkommission lancierte sie jedoch eine Kampagne namens «Prenez place Madame». «Man sagte mir, damit kannst du nicht ablehnen», sagt Chassot.