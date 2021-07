Seuzach: Schluss nach 48 Jahren – Sie hat zugepackt, wo immer es nötig war Doris Hänni hielt der Firma Büro Schoch und später Schoch Vögtli fünf Jahrzehnte lang die Treue. Wie hat sie das geschafft? Ein offenes Gespräch kurz vor ihrer Pensionierung. Dagmar Appelt

Doris Hänni hat als Papeterieverkäuferin angefangen. Heute hat sie den Einkauf unter sich. Foto: Thi My Lien Nguyen

Nein. Einen anderen Job habe sie nie gesucht, sagt Doris Hänni. «Ich habe höchstens mal im Stellenanzeiger herumgestöbert, was es so gibt.» Die gebürtige Winterthurerin, die seit 30 Jahren in Hettlingen lebt, feiert am kommenden Montag ihren 64. Geburtstag. Wenn sie dann Ende Juli in Pension gehen wird, hat sie 48 Jahre lang für die Firma Schoch gearbeitet.

Angefangen hat Doris Hänni 1973 als Lernende in der Papeterie Schoch. Als 1984 in Oberohringen ein neues Verteilerzentrum von Büro Schoch eröffnet wurde, zog sie mit.

«Als ich meinen heutigen Chef, Thomas Schoch, kennen lernte, war er noch ein Dreikäsehoch», erzählt sie mit einem Augenzwinkern. «Ja, das ist ein Weilchen her», bestätigt Thomas Schoch, der die Bürofirma vor rund 20 Jahren von Vater Urs Schoch übernommen hat und anschliessend mit der Basler Firma Vögtli fusionierte. «Ich kann mich noch an Familienfeste erinnern, an denen Doris dabei war und ich als kleiner Bub herumrannte.»