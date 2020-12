50 Jahre Zentrum Töss – Sie hauchen dem Betonkoloss Leben ein Schmuddeliges Ungetüm nach Jahren des Stillstands oder lebendiger Melting-Pot und Wahrzeichen? Kein Gebäude polarisiert mehr als das Zentrum Töss. Eine Innenperspektive von Mietern und Bewohnern. Till Hirsekorn

Abends wenig einladend, tagsüber schmuddelig, schummrig, aber auch durchaus belebt: Die Ladenpassage des Zentrums Töss. Foto: Till Hirsekorn



Am 1. Oktober 1970 wurde nach zwei Jahren Bauzeit das Zentrum Töss mit grossem Pomp eröffnet. Es war das erste moderne Shoppingcenter der Region, das öffentliche Interesse war riesig. Bei der Eröffnungsfeier sei es von «Schau- und Kauflustigen regelrecht gestürmt worden», berichtete der Dorfchronist damals in der Quartierzeitung. Das Arbeiterdorf hatte ein modernes neues Wahrzeichen in der Gestalt eines radikal-urbanen Betonbaus erhalten. Die Euphorie der damaligen «Stadtfeststimmung» vor 50 Jahren ist längst verflogen. Der Koloss hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Er bröckelt und polarisiert, ist aber ein unverrückbarer Fixpunkt im Quartier geblieben. «Ich kenne viele Überbauungen in Zürich und Region. Etwas Vergleichbares gibt es nicht…», sagt der Abwart Slobodan «Bane» Arsenjevic. Ein Rundgang mit Start im Hotel Töss.