Corona-Hilfe Illnau-Effretikon – Sie helfen dort, wo kurzfristig Hilfe nötig ist Zwei Teams von Freiwilligen bieten in Illnau-Effretikon und Lindau ihre Dienste an. Sie könnten weitere Unterstützung gebrauchen. Nadja Ehrbar

In Zeiten von Corona geht eine Studentin für eine Seniorin einkaufen. Archivfoto: Andrea Zahler (Tamedia AG)

Einkaufen, kochen, Tiere betreuen oder Kinder hüten: In Pandemiezeiten ist Hilfe in Alltagssituationen oft dringend erwünscht. Sei es, dass Senioren oder an Covid Erkrankte nicht mehr selbst einkaufen können, oder sei es, dass Familien oder Alleinstehende ihre Kinder nicht mehr selbst betreuen können.

In Illnau-Effretikon stehen wie schon im Frühjahr Freiwillige bereit, die im Alltag aushelfen. Sie haben sich nun neu in zwei Teams organisiert. Eines steht für den Ortsteil Illnau, das andere für Effretikon und die Gemeinde Lindau bereit. Über die Website www.nachbarschaftshilfe-ilef.ch, per Telefon oder Mail können Hilfsbedürftige gegen eine Spesenpauschale rasch und unkompliziert Hilfe anfordern (siehe Kasten unten).