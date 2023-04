Zwei Frauen in 50 Jahren – Sie ist die einzige Notarin im Kanton Zürich – und kritisiert ihre Branche Keine Teilzeitstellen und kein Platz für Veränderung: Manuela Tschümperlin kritisiert die Regeln, die Frauen den Aufstieg in die Führungsetagen der Zürcher Notariate erschweren. Vanessa Hann

Manuela Tschümperlin ist aktuell die einzige Notarin im Kanton Zürich. Sie leitet das Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Winterthur-Altstadt. Foto: Dominique Meienberg

Manuela Tschümperlin ist enttäuscht. Die Mail, die sie soeben erhalten hat, fühlt sich an wie eine Betonwand, die sich ihr in den Weg stellt. Teilzeitpensen seien «für Notarinnen/Notare zurzeit nicht möglich», steht da. Tschümperlin hat sich kurz zuvor entschieden, dass sie als Notarin kandidieren will. Die Voraussetzungen sind für sie ideal: Ihr Chef will sich pensionieren lassen, und sie kennt das Amt, das Team, sie fühlt sich wohl.