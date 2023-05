Basketball in Winterthur – Sie ist endlich zurück – und kann NLB-Meisterin werden Gerade rechtzeitig fürs Final-Four-Turnier ist Vivienne Macheck zurück im NLB-Team des BC Winterthur. Die junge Frau erzählt, wie sie ihre lange Verletzungspause erlebt hat und was nun anders ist. Stefan Kleiser

Das Zuschauen ist vorbei. Jetzt ist Vivienne Macheck auch auf dem Feld wieder Teil des BCW-Teams. Foto: Stefan Kleiser

«Sie wird bald eine wichtige Stütze sein», sagt Cinzia Tomezzoli über ihre Teamkollegin Vivienne Macheck. «Sie ist eine sehr gute Spielerin.» Die zwei Basketballerinnen stehen an entgegengesetzten Punkten der Karriere. Tomezzoli (35), eine ehemalige Nationalspielerin, führt das Winterthurer NLB-Team als Captain aufs Feld. Macheck (18) ist eine der Basketballerinnen, die den BCW in die Zukunft – und wieder in die NLA – führen sollen.

In der höchsten Spielklasse hat Vivienne Macheck bereits erste Erfahrungen gesammelt – in der vorletzten Saison, als die Winterthurerinnen noch in der Nationalliga A antraten und bis in den Playoff-Final vorstiessen. Macheck sei für ihn «ein Bonus», erklärt Trainer Aner Levron. «Ich habe in dieser Saison nicht mit ihr gerechnet.» Die junge Frau bestritt am Samstag gegen Blonay erst die dritte Partie in der laufenden Meisterschaft.

Werfen am Rand, aber Teil des Teams

«Ich bin froh, dass mich der Trainer erst schrittweise wieder einsetzt», erzählt Vivienne Macheck und schmunzelt: «Meine Kondition ist noch nirgends.» Die Aufbauspielerin hatte zuletzt lange verletzt gefehlt. Es passierte vor einem Jahr. Die Winterthurerin war zu ihrer Grosstante nach Napoleon in die USA übersiedelt und besuchte im 9000-Einwohner-Dorf die Highschool. «Ich wollte sehen, wo ich im Basketball stehe», sagt sie. Die Wildcats waren eine Saison zuvor Ohio-Meister geworden.

«Ich kann mithalten», weiss Viviennne Macheck mittlerweile. Nur: Dann sei sie bei einem Vorstoss unter den Korb mit dem rechten Knie nach innen geknickt. «Zum Glück hatte ich nur einen Kreuzbandriss und nicht auch noch einen kaputten Meniskus», erzählt sie. Am Anfang habe sie gar nicht realisiert, dass sie nun so lange ausfallen würde – «erst als ich nicht mehr Basketball spielen konnte». Zurück in Winterthur warf sie während der Trainings an der Seite auf den Korb. «So konnte ich trotzdem zum Team gehören.»

«Bin immer noch hektisch am Ball»

Seit drei Wochen steht Vivienne Macheck dem Coach wieder für die Matches zur Verfügung. «Im ersten Spiel war ich sehr nervös», gesteht sie. «Und ich bin noch immer hektisch mit dem Ball.» Und noch etwas hat sie festgestellt: «Ich bin nun motivierter als vorher. Denn wenn du ein Jahr nur zuschauen kannst, tut das schon weh.» Warum sie trotzdem zuschaute? Um etwas zu lernen. «Im Spiel machst du Fehler. Du siehst nicht immer die offenen Räume. Von aussen, wenn dich niemand bedrängt, ist das einfacher.»

Die Pause sei nicht einfach gewesen, «Basketball ist mein Leben», sagt Macheck. «Aber Basketball wurde mir ja nicht weggenommen, es war nur eine Pause.» Während des Wartens habe sie Zeit für anderes gehabt. «Sonst kann ich ausser Basketball keine Hobbys mehr haben.» So war Platz für Kollegen und fürs Suchen der passenden Lehrstelle. Ab Sommer wird die Sport-Schülerin im Rahmen ihrer KV-Ausbildung an der United School of Sports in Winterthur zwei Jahre bei Keller AG Ziegeleien in Pfungen im Büro arbeiten.

Der Traum vom Nationalteam

Die Rückkehr in den Basketball-Wettkampf verlief bisher erfolgreich: Drei Spiele in der Nationalliga B, drei Siege, dazu der Sieg im Final der regionalen U-22-Meisterschaft. «Ich habe schon wieder mehr Vertrauen mit dem Ball», analysiert Vivienne Macheck. «Ich denke nicht mehr, dass ich aufpassen muss, dass ich den Ball nicht verliere.» Die persönlichen Ziele sind unverändert hoch. Auch der Besuch eines Colleges in den USA bleibt ein Thema. Ihr älterer Bruder studiert in den USA.

«Und ich möchte einmal in der Nationalmannschaft spielen», sagt Vivienne Macheck. Im August 2021 hat sie mit der Schweizer U-16 schon an einer EM teilgenommen. «Es war toll, international zu spielen, mit dem Team zu reisen und mit Spielerinnen zu sein, die du nicht kennst.» Im Moment gibt es aber keine Länderspiele für Macheck, denn Swiss Basketball stellt kein U-18-Team. Stattdessen wurde die Winterthurerin am letzten Sonntag zum Probetraining für die 3x3-Nachwuchsauswahl aufgeboten. Und am kommenden Sonntag könnte sie mit dem BCW Nationalliga-B-Meisterin werden.

Finalturnier in Baden Infos einblenden Zwei Drittel der Spielerinnen, die für den Basketballclub Winterthur in der NLB auflaufen, sind noch im Juniorinnen-Alter. In der laufenden Saison haben sie gelernt, sich neben den Routiniers und der Profi-Ausländerin stärker einzubringen. Im 68:39 gewonnenen Rückspiel des Viertelfinals gegen Blonay standen am Ende nur noch junge Spielerinnen auf dem Feld – ohne dass der Vorsprung kleiner wurde. Nun wollen die Winterthurerinnen wie vor einem Jahr NLB-Meisterinnen werden. Das Final-Four-Turnier wird am Samstag und am Sonntag in Baden ausgetragen.

