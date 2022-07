Sexualkunde in Winterthur – «Sie, ist Küssen auch Oralverkehr?» Der Verein Liebesexundsoweiter unterrichtet Schulklassen zum Thema gesunde Sexualität. Ein Besuch an der Kanti Rychenberg zeigt: Die Schüler sind aufgeschlossener für Neues als ihre Schule. Deborah von Wartburg

Patric Maurer vom Verein Liebesexundsoweiter unterrichtet eine Klasse an der Kantonsschule Rychenberg. Foto: Madeleine Schoder

«Das ist ein Lecktuch», sagt Patric Maurer und faltet einen kleinen dünnen Lappen aus. «Es schützt beim Oralverkehr mit der Vulva vor Geschlechtskrankheiten.» Lecktücher seien teurer als Kondome, und es gebe sie nicht überall zu kaufen. «Ihr könnt aber auch einfach eine Frischhaltefolie verwenden.» Maurer ist Sexualpädagoge bei der Winterthurer Fachstelle Liebesexundsoweiter. Er unterrichtet an diesem Montag einen Vormittag lang eine neunte Klasse an der Kantonsschule Rychenberg in Sexualkunde.