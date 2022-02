Krieg in der Ukraine – Sie kämpfen mit Galgenhumor und dem Mut der Verzweiflung In Kiew lädt Maxim als Freiwilliger sein Gewehr und jagt russische Saboteure. In Russland und Zürich erheben Russinnen gegen Putin ihre Stimme, trotz schrecklicher Angst. Momentaufnahmen aus dem Krieg. Bernhard Odehnal Catherine Boss

Ein Feuerwehrmann vor einem durch Raketen getroffenen Wohnhaus in Kiew: Bisher hielt die ukrainische Hauptstadt den russischen Angriffen stand. Foto: Sergej Dolzehnko (Keystone)

Eine Wohnung irgendwo in einem der vielen Plattenbauten in Kiew. Etwa zehn Männer und eine junge Frau sitzen zwischen Bergen von Munitionskisten. Viele tragen Tarnuniformen, manche sind in Zivil. Jeder hat vor sich eine Plastikform, durch die sie Patronen in die Magazine für Maschinengewehre schieben. So arbeiten sie die ganze Nacht. Still. Hoch konzentriert.