Erfolg im Frauen-Handball – Sie kehren als Nummer 9 Europas zurück Die Anstrengungen im Schweizer Frauen-Handball zeigen weitere Früchte: Das U17-Nationalteam schloss die EM auf Platz 9 ab. Mittendrin eine Neftenbacherin. Urs Stanger

Die Neftenbacherin Claire Coker erzielte in den Platzierungsspielen gegen Frankreich und Portugal 16 Tore. SHV

In der Akademie in Cham werden junge Schweizer Handballerinnen seit letzten Sommer gezielt gefördert. Bereits jetzt zahlt sich dieser professionalisierte Aufbau der Talente aus: Im Juli erzielten die Schweizerinnen an der U19-EM in Slowenien den 11. Rang. Nun legte das U17-Nationalteam an der EM in Montenegro nach. Und wie.

Die Schweizerinnen gewannen bei ihrem ersten EM-Auftritt überhaupt sechs ihrer sieben Spiele. Die einzige Niederlage war das 22:33 gegen Dänemark, das bedauerliche Folgen hatte: Wegen des schlechteren Torverhältnisses gegenüber der punktgleichen Dänemark und Montenegro qualifizierte sich die Schweiz nicht für die Hauptrunde der besten acht Teams.

Coker als beste Spielerin

Das hinderte sie aber nicht daran, Slowenien im kapitalen Match um einen Platz in den Top 12 knapp zu bezwingen sowie in den Platzierungsspielen zwei klare Siege folgen zu lassen: Sie besiegten den Nachwuchs von Olympiasieger Frankreich 35:28 und Portugal 39:30. Der Lohn daraus war der hervorragende 9. Schlussrang.

Die Neftenbacherin Clarie Coker überzeugte im linken Rückraum. Die Handballerin des LC Brühl St. Gallen erzielte gegen Frankreichs Olympiasiegerinnen-Nachwuchs zehn Tore und wurde zur besten Spielerin dieser Partie erkoren. Gegen Portugal gelangen ihr sechs Treffer.

Spannende Perspektiven

Die Klassierung in den Top 12 brachte den jungen Schweizerinnen die Qualifikation für die WM 2022 und die EM 2023 ein. Im Dezember 2024 wird die EM der A-Nationalteams in Ungarn, Österreich und der Schweiz ausgetragen. Die Perspektiven der Schweizer Handballerinnen sind auch im Hinblick auf diesen Grossevent spannend.

