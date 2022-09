Freiwillige Feuerwehr in Winterthur – Sie kommen, wenns brennt oder brenzlig wird Die Freiwillige Feuerwehr Winterthur war am Samstag mit einem Grossaufgebot von über 100 Männern und Frauen in der Altstadt im Einsatz. Die Übung zeigte, wie breit das Repertoire ist, das die «Firefighters» beherrschen müssen. Till Hirsekorn

Feuerwehrübung in der Altstadt mit Impressionen der verschiedenen Übungsposten. Foto: Enzo Lopardo

Auf dem Neumarkt, der Steinberggasse, dem Kirchplatz und dem Platz vor dem Technikum – überall Männer und Frauen in leuchtorangen Schutzausrüstung und Helmen. Überall Absperrbänder. Hektik brach aber nirgends aus. Hier führte die Freiwillige Feuerwehr Winterthur lediglich eine gross angelegte Übung durch und gab Einblick in ihr Tätigkeitsfeld. Alles unter Kontrolle. Einsatzleiter Ralf Sommer nahm den «Landboten» mit auf den Firefighter-Postenlauf.

Schnüffeln und Stäbchenabgleich

«Und? Riecht ihr etwas?» fragt der Instruktor in die Runde und fächelt an der Öffnung eines Glaszylinders. Wir sind am ABC-Posten auf dem Neumarkt. Hier wird erklärt, was es bei einem Einsatz nach einem atomaren, biologischen oder chemischen Unfall zu beachten gilt. «Nehmen wir den Brand einer Chemiefabrik», erklärt Sommer. Lässt sich das Löschwasser im Keller bedenkenlos abpumpen? Oder ist es verseucht, ölig oder gar ätzend und damit eine Gefahr für die Leute im Einsatz?

Der Instruktor demonstriert, wie entzündlich gewisse Lösungen sein können. Foto: Enzo Lopardo

Erst ein Test bringt Gewissheit. Dabei tunken die Feuerwehrmänner und -frauen ein Stäbchen in die Lösung, das sich verfärbt. Dann gleichen sie das Muster mit dem Raster ab. «PH-Wert 2. Sauer, eindeutig!», meint einer. «Eine rasche erste Analyse im Einsatz ist wichtig. Diese geben wir dann sofort den Forensikern weiter, die uns weitere Instruktionen geben», sagt Sommer. Vor allem für den Selbstschutz sei das wichtig, aber auch für den Umweltschutz. «Kontaminiertes Wasser können wir ja nicht irgendwohin ableiten.»

Woher das Wasser nehmen?

Wir sind auf der Steinberggasse. Drei Männer hantieren an einem Schlauch, der an einen Hydranten montiert ist. So weit, so unspektakulär. «Das ist der Ideal- und in der Stadt häufig auch der Normalfall», sagt Sommer. Trotzdem muss man flexibel sein, zum Beispiel auf dem Land. Dann wird entweder ab «TLF» gelöscht – ab Tanklöschfahrzeug –, oder es wird auch einmal Wasser aus einem Bach abgepumpt. An diesem Samstag müssen die Judd-Brunnen herhalten. Es rattert eine Pumpe. «Sitzen die Handgriffe nicht oder stimmen die Druckeinstellungen nicht, fliesst auch kein Wasser. So einfach ist das», sagt Sommer.

Eine Pumpe muss richtig eingestellt sein, damit das Löschwasser mit dem richtigen Druck herausschiesst. Foto: Enzo Lopardo

Regelmässiges Üben sei unerlässlich. Bei der Freiwilligen Feuerwehr, die Schutz und Intervention angegliedert ist, wird zwischen Orts- und Stützpunktfeuerwehr unterschieden. Letztere steht unter erhöhter Einsatzbereitschaft. Minimum 13 Abendübungen und eine Halbtagesübung pro Jahr sind dort Pflicht.

Immer eine Hand an der Leiter

Wo es für die «TLF» mit ihren Drehleitern zu eng wird, kommen die klassischen Schiebeleitern ins Spiel. An der Schulgasse beim Kirchplatz steht eine 13 Meter hohe Leiter mit eigener Stütze, die mit einem Einfallhaken einrastet. Wenige Meter weiter halten zwei Mann die Leiter, während der Kollege klettert. «Sicherheit geht immer vor», betont Sommer nochmals. Beim Klettern gilt etwa: eine Hand immer an der Leiter. Ein einfacher Grundsatz. «Aber sich unter Stress und in Vollmontur immer daran zu halten, mit einem zwölf Kilogramm schweren Rucksack und mit Maske im Gesicht, ist nicht einfach», sagt Sommer.

Auch in Vollmontur und unter Stress. Mindestens eine Hand bleibt an der Leiter. Sicherheit geht vor. Foto: Enzo Lopardo

Gerade in der Altstadt ist die Gefahr akut, dass sich ein Brand rasch ausbreitet: viel altes Gebälk, kaum Brandschutzmauern, dichte Häuserreihen mit unterschiedlichen Firsthöhen. Sommer deutet nach oben auf einen Unterbruch entlang der Dächer in der Obergasse und sagt: «Kleine Häuser zünden grosse an.»

Balancieren mit schwerem Gerät

Auf dem Platz vor dem Technikum ist Feingefühl gefragt. Ein Feuerwehrmann packt mit einer grossen Rettungsschere vorsichtig ein mit Wasser gefülltes Plastikbecherchen und hebt es von der einen Spitze der Pylone zur nächsten. Platsch fällt es herunter. «Keine leichte Aufgabe», meint Sommer. Schere und Spreizer werden durch einen hydraulischen Zylinder betrieben. Sie kommen beispielsweise zum Einsatz, wenn Verletzte aus einem verunfallten Auto freigeschnitten werden müssen.

Feingefühl braucht es auch bei den druckluftgesteuerten Hebekissen, die eine Last von bis zu zehn Tonnen anheben können. «Jede Erschütterung kann eine eingeklemmte Person verletzen», sagt Sommer.

Auch mit dem hydraulischen Schneider ist Feingefühl gefragt. Ein Feuerwehrmann trägt ein mit Wasser gefülltes Plastikbecherchen und füllt damit das nächste. Foto: Enzo Lopardo

Trotz rund 1200 Einsätzen pro Jahr – davon 247 Brandeinsätze – ist es laut Sommer weder bei der Berufs- noch bei der Freiwilligen Feuerwehr zu schweren Unfällen gekommen. Besonders häufig sind Stolperunfälle. «Über Schläuche, Stufen oder Schwellen, die man in der Hitze des Gefechts übersieht.» Davon blieb kürzlich auch sein Chef nicht gefeit, Jürg Bühlmann, der Kommandant von Schutz&Intervention. Er stolperte bei einem Einsatz und holte sich eine Platzwunde am Kopf.

Zurück beim ABC-Posten. Dort sitzen die Feuerwehrmänner und -frauen nach der ersten Lektion gemütlich im Schneidersitz am Boden, löschen ihren Durst und verdrücken ein Sandwich. Ohne Mampf kein Kampf.

Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn

Fehler gefunden?Jetzt melden.