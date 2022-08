Musikfestwochen in Winterthur – Sie kümmern sich um die Opfer von Übergriffen An den Musikfestwochen sind erstmals Awareness-Teams unterwegs. Bis zum Dienstag wurden die Helfer zu sechs Vorfällen gerufen. Dabei ging es ausschliesslich um sexuelle Übergriffe. Delia Bachmann

Lotta Widmer (links) und Lilli Wiesmann haben für die Musikfestwochen das erste Awareness-Konzept entwickelt. Foto: Marc Dahinden

Die Musikfestwochen sind zurück in der Altstadt und haben ihre Anziehung nicht verloren. An manchen der bisherigen Abende kamen so viele Gäste, dass das Festival die Eingänge schliessen musste. In die Menschenmenge mischen sich dieses Jahr erstmals sogenannte Awareness-Teams. An die Personen in den orangen T-Shirts kann man sich wenden, wenn man einen Übergriff erlebt oder eine Grenzüberschreitung beobachtet. Das kann eine abschätzige Bemerkung, eine unangemessene Berührung oder ein störendes Starren sein.