Besetzung auf der Hardturmbrache – Sie leben lieber in Bauwagen als in Mietwohnungen Nach dem Ende des Koch-Areals zogen Dutzende Besetzer mit umgebauten Bauwagen aufs Hardturm-Areal. Jetzt suchen sie nach Anschlusslösungen – doch die fehlen noch. David Sarasin

Mike (rechts) und Adi sind zwei von vierzig Personen, die derzeit in Bauwagen auf der Hardturmbrache leben. Foto: Sabina Bobst

Am Tag, als das Koch-Areal geräumt wurde, wurden sie mit einem Schlag sichtbar. In langen Schlangen tuckerten zahlreiche Traktoren mit Anhängern sowie mehrere Laster vom Koch-Areal über die Europa- und die Duttweilerbrücke in Richtung Hardturmareal. Auf der grossen Betonfläche des ehemaligen Stadions formierten sie sich temporär als Wagenburg. An den Zäunen flatterten bald Transparente: «Alles wird besetzt. Wagenpark La Rotonda.»