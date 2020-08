Sommerserie «10 Jahre Neuhegi» – Sie leben seit 80 Jahren in Hegi – was sagen sie zum neuen Stadtteil? Die Schwestern Ruth und Maja Weiss haben ihr ganzes Leben in Hegi verbracht. Sie erlebten die Entwicklung vom Bauerndorf zum Industriestandort und nun zur neuen Wohnzone. Wie gefällt es ihnen? Samantha Zaugg

Ruth Weiss arbeitete als Kindergärtnerin, Maja Weiss als Floristin. Gemeinsam wohnen sie im Haus, das ihr Grossvater 1890 erworben hatte. Foto: Marc Dahinden

1970 ist so einiges passiert. Die Sowjetunion und die DDR unterzeichnen den Moskauer Vertrag, vier britische Musiker gründen die Band Queen, Mariah Carey wird geboren. Und Hegi wird an die Kanalisation angeschlossen. Wobei nicht ganz Hegi. Ein Haus am Reismühleweg bekommt erst sagenhafte 31 Jahre später, 2001, den Anschluss an die Kanalisation.