Umstrittene Sendung auf 3+ – Sie leben vom Skandal-TV «Reality Shore» sorgt wegen hemmungsloser Kandidaten für Empörung – und hohe Einschaltquoten. Warum tut man sich so was an? Eine Begegnung mit zwei Schweizer Aushängeschildern. Denise Jeitziner

«Das ist ja etwas, was man bis 50 machen kann, wenn man will»: Die St. Gallerin Bellydah (links) und die Zugerin Jessica Fiorini. Foto: Joseph Khakshouri

Herr und Frau Schweizer müssen momentan stark sein. Wenn sie am Montagabend zur Hauptsendezeit 3+ einschalten, läuft dort seit Anfang Jahr die neue Trash-TV-Sendung «Reality Shore», mit der das Niveau im Schweizer Privatfernsehen einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. Sie ist quasi die Trash-Version von Trash, «Big Brother» für Fortgeschrittene.

An der Kulisse liegt es nicht: Da ist eine Villa mit Pool und unendlichem Alkoholvorrat auf Kreta. Weniger schön anzusehen ist, was dort geschieht: Eine Gruppe von leicht bekleideten Frauen und Männern macht Dauerparty. Also bechern, tanzen, knutschen, fummeln. Streit, Drama, Versöhnung, manchmal auch Sex. Und am nächsten Tag wieder alles von vorne.