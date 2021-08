Pfadi-Leiterin aus Winterthur – Sie plant die grösste Zeltstadt der Schweiz Seraina Schwizer aus Winterthur leitet das Bundeslager der Pfadi im nächsten Sommer. Dort ist sie verantwortlich für rund 30'000 Kinder. Jan Andrin Stolz

Seraina Schwizer schwärmt am Geschinersee von der Region und dem Lagerplatz. Sie freut sich sehr auf das Lager im kommenden Jahr. Foto: Jan Andrin Stolz

Seraina Schwizer steht in Sandalen und kurzen Hosen auf dem verlassenen Militärflugplatz zwischen Ulrichen und Geschinen im Goms im Kanton Wallis. Neben ihr hält Samuel Hofmann den Golden Retriever Kaori an der Leine. Die beiden Pfadis und der Hund wirken auf dem grossen Platz etwas verloren. Der Kontrast zum nächsten Sommer könnte nicht grösser sein. Während des Bundeslagers (Bula) schlagen auf dem Gelände rund 30’000 Pfadis ihre Zelte auf.

Schwizer und Hofmann sind die Hauptleiter des Lagers. Beide tragen das Bula-Shirt und die rotweisse Krawatte der Schweizer Pfadibewegung. «Da würde jetzt eigentlich die Bühne stehen», sagt Schwizer und zeigt auf den Anfang der Landebahn. Eine Bühne, die so gross ist wie jene des Gurtenfestivals. Darum herum grosse Blachenzelte – in der Pfadisprache bekannt als Sarasani – mit Bastelateliers. Doch wegen Corona musste das Lager um ein Jahr verschoben werden. Schwizer konzentriert sich auf das Positive: «Wir sind jetzt sauber im Zeitplan.» Das sei in der Pfadi sonst eher selten der Fall; meistens sei man etwas «hinedrii».