Vom Beachvolleyball in den Bob – Sie liebt Sonne und Sand, aber für ihren Traum friert sie jeden Tag

Melanie Hasler vor der Monobob-Premiere – Sie liebt Sonne und Sand, aber für ihren Traum friert sie jeden Tag Die Aargauerin glaubte an einen Scherz, als ihr eine Legende zu einem Wechsel zum Bob riet. Heute ist sie die beste Schweizer Pilotin und hat zwei Olympiachancen. Marco Keller

Anschieben, lenken, bremsen – Multitasking in Reinkultur für Monobob-Pilotin Melanie Hasler. Foto: Mark Schiefelbein (Keystone)

Wer sich in den letzten Tagen in Yanqing die Zeit vertreiben musste, tat dies vorzugsweise in der Nähe einer Heizung. Minus 11 oder minus 12 Grad zeigte das Thermometer an, kein idealer Rahmen für Aktivitäten unter freiem Himmel. Schon gar nicht, wenn man Wärme bevorzugt, so wie Melanie Hasler. «Ich habe mich so gut wie möglich an Kälte gewöhnt. Mehr geht nicht. Ich habe schnell kalte Hände oder Füsse, egal, ob drinnen oder draussen.»