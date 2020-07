Feuerwehreinsatz in Winterthur Dachstock ausgebrannt – keine Verletzten

An der Wolfbühlstrasse im Stadtkreis Wülflingen stand am Dienstag eine Dachwohnung in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer nach rund einer Stunde löschen. Verletzte gab es gemäss Polizei keine.