Pfadi siegt im Europacup – Sie liessen sich nie richtig abschütteln Im European Cup der Handballer hat sich Pfadi Winterthur mit dem 34:30-Heimsieg über Ramhat Hashron eine passable Reserve fürs Rückspiel in Israel verschafft. Es war das Maximum, obschon mehr möglich gewesen wäre. Urs Stanger

Neun Tore aus neun Versuchen erzielte Pfadis Kreisläufer Eduardo Mendonça bei seinem Europacupdebüt. Foto: Deuring Photography

Wie sieht eine solide Ausgangslage nach einem Europacup-Hinspiel aus? Ein Sieg mit zwei Toren? Zu knapp. Mit acht? Verlockend schön, aber noch keine Garantie, wie Pfadi auch schon erfahren musste. Mit vier? Ok. Eine passable Reserve, nicht überragend, aber auch nicht so, dass man in Gefahr laufen könnte, das Rückspiel als Selbstläufer zu betrachten.