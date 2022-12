Stalking in Winterthur – Sie litt jahrelang unter einem schizophrenen Stalker Ein psychisch kranker Mann belästigte während fast zehn Jahren eine Winterthurerin. Pikant: Ihre Wohnadresse hatte er für zehn Franken von der Einwohnerkontrolle erhalten. Jonas Gabrieli Madeleine Schoder (Foto)

Hannah Liechti (Name geändert) ging gegen ihren Stalker bis vor Bundesgericht. Foto: Madeleine Schoder

Immer wenn Hannah Liechti (Name geändert) an ihren Stalker denkt, hört sie ein Pfeifen im Ohr. «Den Tinnitus bekam ich vom vielen Stress», sagt sie während eines Gesprächs auf der Redaktion dieser Zeitung. Wenn es an der Tür unangemeldet klingelt, erhöht sich ihr Puls. Über ihren Stalker zu reden, wühlt die zierliche Frau sichtlich auf. Sie wirkt zurückhaltend, spricht leise und langsam.