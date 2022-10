Winterthurer Trio in TV-Show «Höhle der Löwen» – Sie lockten die «Löwen» mit ihrem Bohnengebäck Das Trio des Café Bohnenstück am Oberen Graben wagte sich mit seinem veganen Bohnenküchlein in die «Höhle der Löwen» – die erst interessiert zubissen, dann aber ihre Krallen zeigten. Till Hirsekorn

Die Investoren Roland Brack und Anja Graf zeigten sich interessiert und kosteten ihre zwei Probiererli. Foto: Filip Stropek/CH-Media

«Böhnlis, mir schaffed das!» Mit einem letzten Schlachtruf machten sich die drei Jungunternehmerinnen Monika Pfister (27), Sarah Pfister (24) und Nadine Aeberli (27) auf in die «Höhle der Löwen». Die neue Staffel der TV-Show lief am Dienstagabend an. Einer der vier «Löwen» sollte als Investor auch beim «Bohnenstück» anbeissen, diesem «gesunden natürlichen Powersnack aus weissen Bohnen». Vegan, reich an Eiweiss und Ballaststoffen, gleichzeitig fettarm, ohne Zusatzstoffe und mit vergleichsweise wenig Zucker – das alles sollte die vier Unternehmer auf der grossen TV-Bühne überzeugen, mit einer ordentlichen Summe einzusteigen und aus der Nische das grosse Geschäft zu machen.