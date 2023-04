Wirtschaft in Winterthur – Sie machen Erdwärme erschwinglicher Das Start-up Borobotics ist eines von sechs Jungunternehmen, die derzeit in einem speziellen Projekt gefördert werden. Mit einer neu entwickelten Bohrtechnologie will es die Nutzung von Erdwärme einfacher machen. Ines Rütten

Wie ein Maulwurf soll sich der Bohrer von Borobotics dereinst 250 Meter tief in die Erde graben. Deshalb hat ihm das Start-up auch den Namen Grabowski gegeben, benannt nach dem Maulwurf aus dem Kinderbuch von Luis Murschetz. Solche Bohrungen braucht es, um Gebäude mithilfe von Erdwärme beheizen zu können. Eigentlich eine umweltfreundliche Technologie, die viele Ölheizungen ersetzt.

Allerdings haben die Bohrungen einen Haken: Sie verbrauchen erst einmal viel Energie. Denn für eine Bohrung werden bis zu 1800 Liter Diesel verbraucht, was den Ausstoss von fast fünf Tonnen CO₂ verursacht. Hinzu kommt, dass die Anlagen für die Bohrung sehr gross sind. In dicht bebauten Siedlungen ist es darum kaum möglich, Erdwärme zu nutzen.

All diese Nachteile will das Start-up Borobotics lösen. Bis 2045 sollen allein in der Schweiz und in Deutschland rund 3,2 Millionen Erdwärmepumpen installiert werden. Um diesen Markt zu erschliessen, hat das Jungunternehmen eine Bohrmaschine entwickelt, die viel kleiner ist und massiv weniger Energie verbraucht als die bisherigen Bohrgeräte. Ausserdem soll der Personalaufwand für eine Bohrung geringer sein, womit auch der Preis sinkt.

Borobotics ist eines von sechs Start-ups, die durch das Projekt Front Runner gefördert werden, das Ende 2022 gestartet ist. Der Bund, die Stadt Winterthur sowie der Kanton Zürich finanzieren das Projekt. Man möchte Technologien und Ideen fördern, die den Klimaschutz vorantreiben. Neben Borobotics sind auch die Start-ups Green Metals, Climalinks, Kohlenkraft, Go4disruption und Fountain mit dabei. Green Metals möchte beispielsweise die Rückgewinnung von Metallen aus den festen Überresten von Müllverbrennungsanlagen verbessern. Kohlenkraft will die Umweltauswirkungen von herkömmlichen Baumaterialien verringern, Fountain entwickelt nachhaltige Getränkestationen. Climalinks generiert KI-gestützte Softwarelösungen für Wetteranalysen, und Go4disruption will die dezentrale Solarstromproduktion mit online handelbaren Eigentumsanteilen fördern.

Die Start-ups, die im Projekt Front Runner gefördert werden, sind im sogenannten Start-up-Inkubator Runway untergebracht, der im Technopark Winterthur seinen Sitz hat. Dort wurde zusätzliche Bürofläche bereitgestellt, und die Start-ups erhalten das Förderpaket vom Runway: unter anderem voll eingerichtete Arbeitsplätze, individuell wählbare Gutscheine für Dienstleister wie Anwälte oder Marketingfachleute, eine Postadresse, Zugang zu den Kursen von Start-up Campus oder verschiedene Webinare zum Thema Gründen und Geschäftsaufbau.

Forschungsprojekt wieder aufgenommen

Von dem Förderprojekt erhofft sich Hans-Jörg Dennig vor allem Kontakte. «Wir suchen derzeit Investitionsgelder, um unseren Prototyp fertig zu bauen.» Dafür sei es sehr wertvoll, in die Strukturen des Runway eingebunden zu sein. Dennig ist seit 2014 Dozent für Maschinenbau an der ZHAW. Die Idee für den neuartigen Bohrroboter ist 2015 im Zusammenhang mit einem Forschungsprojekt entstanden, das allerdings wieder im Sand verlief. Dennig nahm die Idee später wieder auf und trieb sie voran. Ende 2020 entschied er, das Projekt bei Innosuisse vorzustellen, der Agentur für Innovationsförderung des Bundes. Der Antrag wurde genehmigt, und Dennig konnte das Konzept für den Bohrroboter entwickeln. Daraus soll nun Borobotics als Spin-off der ZHAW gegründet werden.

In Betrieb ist Bohrer Grabowski noch nicht. «Wir haben die Lösung fertig entwickelt, aber noch keinen ganzheitlichen Prototyp gebaut», sagt Dennig. Daran wird nun weitergearbeitet. Der Plan ist, dass Borobotics Ende 2024 erstmals eine Bohrung öffentlich präsentieren kann.

