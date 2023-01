Repressionen gegen Palästinenser – «Sie machen es uns unmöglich, hierzubleiben» Wie sich die neue, rechte Regierung Israels Zukunft vorstellt, zeigt sich schon heute in Hebron, wo radikale Siedler ihre Macht austesten. Für Palästinenser ist hier jedenfalls kein Platz mehr. Peter Münch aus Hebron

Hebron, das ist eine Stadt mit blutgetränktem Boden. Gewalt und Tote gibt und gab es hier auf beiden Seiten. Israelische Sicherheitskräfte und protestierende palästinensische Jugendliche geraten da ziemlich oft aneinander, wie hier im Dezember 2022. Foto: Hazem Bader (AFP)

Treffpunkt ist das Café im Gutnick Center, das einzige und damit beste am Platz. Lange Holztische, Neonlicht, an der Wand steht ein Regal mit bunten Chipstüten und Keksrollen. Gemütlich ist das nicht, aber gemütlich muss es auch nicht sein. Es reicht, dass es da ist: ein Café in Hebron, ein Treffpunkt für die jüdischen Bewohner der Stadt, für die Besucher aus dem ganzen Land, für die Beschützer, die hier mit ihren grünen Armeeuniformen eine Pause machen können vom Wachestehen.