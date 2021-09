Unihockeyanerin Linn Mikaelsson – Sie mag es, wenn es zur Sache geht Linn Mikaelsson soll im jungen Team der Red Ants eine Führungsrolle übernehmen. Die 27-jährige Verteidigerin bringt viel Erfahrung aus der höchsten schwedischen Liga nach Winterthur. Damian Keller

Nur 1,58 Meter klein, aber eine grosse Leaderin: Linn Mikaelsson. Foto: Dieter Meierhans

Neben dem Platz sei sie sehr herzlich empfangen worden, sagt Linn Mikaelsson. Auf dem Feld hingegen wurde sie bereits in einem der ersten Hallentrainings im August von einer Mitspielerin in einem Zweikampf empfindlich an der Nase getroffen. Mit gebrochenem Nasenbein und blauem Auge bestritt sie noch das Vorbereitungsturnier in Winterthur Ende August, ehe eine Operation den Einsatz am Supercup Anfang September und beim Saisonauftakt in Frauenfeld am letzten Wochenende verunmöglichte. «Ob die Schweizer Spitäler besser sind als die schwedischen, kann ich nicht beurteilen – in meiner Heimat hatte ich nie eine gravierende Verletzung, die einen Krankenhausbesuch nötig gemacht hätte», sagt Mikaelsson. Erste Vergleiche zwischen Winterthur und Umea – in der 600 Kilometer nördlich von Stockholm gelegenen Studentenstadt verbrachte die 27-Jährige das letzte Jahrzehnt – liegen hingegen drin. «Winterthur ist etwas grösser und es gibt viel mehr zu sehen. Ich bin dabei, Stadt und Umgebung zu erkunden», sagt sie lachend.