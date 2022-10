Hitziges Zürcher Hockey-Derby – «Sie mögen es nicht, wenn die Jungen frech sind» Emotionen pur: Das erste Duell seit vier Jahren ist ein Spektakel. Aufsteiger Kloten gewinnt 2:1. Doch selbst beim ZSC schwärmen sie von der Atmosphäre. Angelo Rocchinotti

Nach einer harmlosen Berührung von Klotens David Reinbacher mit ZSC-Goalie Ludovic Waeber kommt es nach zehn Minuten zu einer Keilerei. Foto: Freshfocus

Mitternacht ist längst vorüber. Doch noch immer wird in der «Wöschchuchi», dort wo früher im Stadion die Trikots gewaschen wurden und nun Gäste bedient werden, fleissig Bier ausgeschenkt. Oder zumindest wird es versucht. Ob der Zapfhahn klemmt oder das Problem am Personal liegt, ist nicht überliefert. Den Kloten-Fans ist die Warteschlange jedenfalls egal. Es wird munter gefeiert, gegrölt und geschnupft. Einer steht mit einem breiten Grinsen in einer Ecke und sagt: «Für solche Momente sind wir aufgestiegen.»