Weihnachten in Winterthur – Sie müssen ihre Suppe allein löffeln Auf dem Merkurplatz organisierte der Verein «Weihnachten am Bahnhof» in den letzten zwei Jahren eine Weihnachtsfeier für alle. Dieses Jahr darf er statt eines Festzelts nur einen Take-away-Stand aufstellen. Delia Bachmann

Das Essen war im Weihnachtszelt auf dem Merkurplatz Nebensache. Weil dieses Jahr nur ein Take-away-Stand bewilligt wurde, dürfte wenig Gemeinschaftsgefühl aufkommen. Archivfoto: Heinz Diener

In den letzten zwei Jahren lud der Verein «Weihnachten am Bahnhof» in Winterthur all jene Menschen zum Essen ein, die sonst allein wären an Weihnachten. Lange hoffte Olivia Häberli, dass sie auch dieses Jahr ein Zelt auf dem Merkurplatz aufstellen können: «Das kostenlose Essen ist eigentlich eine Nebensache», sagt die 24-Jährige, die zum Kernteam gehört. «Es geht vor allem um das Bedürfnis nach Gemeinschaft und jemandem, der zuhört.»

Nachdem der Bundesrat vor knapp zwei Wochen öffentliche Veranstaltungen erneut verboten hatte, musste der Verein umdisponieren. Statt eines Zelts gibt es nun eine Videokonferenz. Über die interaktive Plattform Gather sollen sich die Leute austauschen und Spiele wie Jassen, Montagsmaler oder Uno spielen können. Auf dem Merkurplatz selbst bewilligte die Stadt nur einen Take-away-Stand. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag schöpfen die Helfer dort Suppe und schenken warme Getränke aus. Dazu gibt es Weihnachtsguetsli.