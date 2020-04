Corona-Hilfe in Winterthur – Sie packen auch ohne Sackgeld an Wegen der aktuellen Corona-Krise fallen auch die Ferienjobs weg. Engagiert ist die Jugend trotzdem, wie die vielen Hilfsangebote in der Region zeigen – und das nicht nur während den Frühlingsferien. Delia Bachmann

Einkaufshilfen vermittelt die Jobbörse von Jugendinfo noch immer, allerdings gehen die Jugendlichen in diesen Tagen alleine in die Läden. Bild: zvg

Manche Jugendliche nutzten die Frühlingsferien jeweils, um sich mit Ferienjobs etwas Sackgeld dazuzuverdienen. Auch Martin Biber von der Hasler + Co AG, die mit Eisenwaren handelt, bot dieses Jahr wie schon in der Vergangenheit zwei Ferienjobs an: «Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Nachfrage ist gross, und wir hatten die Plätze jeweils schnell vergeben», so Biber. Dieses Jahr hätten zwei Schülerinnen oder Schüler zwischen 14 und 16 Jahren mit bereitgestellten E-Bikes während zwei Wochen rund 300 Pakete im Raum Winterthur ausliefern sollen. Dafür hätten sie einen Franken pro Altersjahr und Stunde bekommen. Weil auch die Firma Hasler ihre Läden wegen der Corona-Krise schliessen musste, wurde daraus schliesslich nichts. Nun werde geprüft, die Ferienjobs im Sommer anzubieten.