Gnadenschüür in Rickenbach – Sie pflegt ausgediente Legehennen Astrid Räss hält seit zwei Jahren ehemalige Legehennen. Die Hühner können so ihren Lebensabend in Ruhe verbringen. Katharina Lorenz

Astrid Räss verbringt viel Zeit mit ihren Hühnern. Foto: Enzo Lopardo

Astrid Räss wohnt in einem Einfamilienhaus in Rickenbach und arbeitet seit fast 35 Jahren bei der Post als Briefträgerin. Vor knapp zwei Jahren wurde sie durch eine Freundin auf ein Inserat für Hühner aufmerksam gemacht. In Engwilen konnte die 49-Jährige wenige Tage später sechs ehemalige Legehennen abholen und zu sich nach Hause nehmen.

Legehennen werden etwa im Alter von 14 bis 16 Monaten ausgestallt, also aus der Eierproduktion genommen, wie Räss erklärt. In diesem Alter sinke die Produktion drastisch, da die Hennen anfangen zu mausern. Die Leistung steige nach der Mauser wieder, dennoch werden die Hennen durch neue ersetzt. Die alten Legehennen werden getötet, selten werden sie noch zum Suppenhuhn verarbeitet. Oder sie werden von Personen wie Astrid Räss aufgenommen.

Garage wird zum Hühnerstall

Mit dem Gedanken, Hühner zu halten, habe sie öfters gespielt. Bis sie ihre ersten sechs Hühner holen konnte, hat sie die Idee aber immer wieder verworfen. «Am Anfang bin ich ein wenig naiv an die Sache herangegangen.» So wollte sie, noch bevor sie die Hühner holte, «schnell» ein Hühnerhaus bestellen. Sie merkte dann zu spät, dass die Lieferfrist mehrere Wochen betrug. So kamen die ersten Hennen zunächst in die zuvor ausgeräumte Garage mit Fenstern. Was eigentlich eine Übergangslösung hätte sein sollen, besteht auch heute noch. «Das bestellte Hühnerhaus war Schrott. Es wäre für zehn Hühner vorgesehen gewesen – halten würde ich darin nicht einmal zwei.» Inzwischen hat die ehemalige Garage eine automatische Hühnertür. Rund um die Garage können die Hühner 600 Quadratmeter Garten geniessen.

Die Hühner kommen angerannt, wenn Astrid Räss sie ruft. Video: PD

Grosse Hühnerfamilie

Zurzeit hält Astrid Räss 24 Hennen und 2 Güggel. Eigentlich habe sie geplant, nur einen Güggel von der Aktion Rettet das Huhn nach Hause zu holen, kam dann aber mit zwei zurück. «Denn den anderen hätte man sonst getötet», sagt Räss. «Auf jede Henne kommt auch ein Hahn. Und Güggel haben die noch kleinere Tierlobby als Hennen», erklärt sie weiter. Acht Hennen kamen ebenfalls mit den zwei Güggeln nach Rickenbach. Um der wachsenden Hühnerfamilie gerecht zu werden, hat Räss auch ihren Kartoffelkeller umfunktioniert. Dort sei es im Sommer schön kühl, wie sie erzählt. Und die zwei Güggel, die tagsüber zusammen unterwegs sind, können getrennt zur Nachtruhe.

Seit sie die Hühner habe, habe sie vermehrt Kontakt zu den Nachbarn. «Vor allem die älteren Nachbarinnen und Nachbarn sagen, es sei wie früher.» Sie bringen Salatreste vorbei oder ein ausgebüxtes Huhn zurück. «Der Schafszaun hält die Hühner nicht auf», sagt Räss. Die Hennen legen noch Eier, die sie dann der Nachbarschaft gegen eine kleine Entschädigung für das Futter weitergibt. «So müssen die Leute keine Eier kaufen, von denen sie nicht wissen, woher sie kommen.» Räss legt aber keinen Wert auf die Eierproduktion, sondern lässt die Hühner tun und machen, was sie wollen. «Das sind meine Luxuschicks.»

Neben den 24 Hennen hält Astrid Räss auch zwei Güggel. Bild: Enzo Lopardo

Eine Tierrechtsfrage

«Jeder will Eier, aber niemand das Huhn. Und keiner möchte viel für Eier zahlen», sagt Räss weiter. Ihre ehemaligen Legehennen werden im Schnitt zwei bis drei Jahre alt. «Normale Hühner leben aber meist bis zu sieben Jahre.»

Die Dimensionen sind eindrücklich: In der Schweiz produzierten drei Millionen Legehennen letztes Jahr 923 Millionen Eier, wie es in einem Marktbericht des Bundesamts für Landwirtschaft heisst.

Wie die Hühner bei der Abholung aussehen, variiere stark. «Manche hatten nackte Hinterteile oder nackte Rücken. Die fehlenden Federn rühren davon, dass Hühner sich gegenseitig die Federn abpicken und diese fressen.» Auch aufgepickte Beine und blutige Füsse kämen vor. «Das Rot des Blutes wirkt für Hühner verlockend», erklärt Räss. Sie bespritze deshalb die Füsse mit einem sogenannten Grünspray, der die Farbe unkenntlich macht und desinfiziert. «Damit sich die Hühner aus dem Weg gehen können, habe ich verschiedene Futter- und Wasserstellen im Stall und draussen.»

Früher sei sie viel in der Welt herumgekommen. Seit sie aber die Hühner habe, verspüre sie kein Fernweh mehr. Lieber sitzt Astrid Räss mit ihren «Ladys» im Garten und trinkt eine Tasse Kaffee. «Nie hätte ich gedacht, dass Hühner eine solche Freude bereiten.»