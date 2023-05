Fussballfans aus Wien in Winterthur – Er fährt zehn Stunden Bus, um den FCW-Goalie zu sehen Eine Gruppe aus dem Freundeskreis von FCW-Goalie Markus Kuster reist regelmässig aus dem Burgenland nach Winterthur. Das ist einmal quer durch Österreich. Gegen Servette waren sie wieder da; der «Landbote» hat sie begleitet. Gregory von Ballmoos

Markus Kuster und Walter Wolf nach dem Spiel in der Libero-Bar. Beide sind auf ihre Weise gezeichnet vom Match. Foto: Gregory von Ballmoos

«Tschhht!» Es ist Samstagmorgen um 6.39 Uhr, und Walter Wolf öffnet sich ein Bier. Es ist nicht ganz klar, ob es das erste am Morgen oder das letzte des Abends ist. Wolf sitzt in einer schmucklosen Raststätte, wie es sie überall gibt. Diese befindet sich in Erharting, Südostdeutschland. Es gibt Leberkaassemmel zum Frühstück, dazu eine Marlboro Gold. Seit 3 Uhr nachts ist der 29-Jährige mit Freunden und Bekannten unterwegs, er reist von Fischamend nach Winterthur. Acht Stunden Autofahrt. In der Nacht auf Samstag hin, am Sonntag wieder zurück. Für ein Fussballspiel.