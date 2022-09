Pro-Tier-Hoftage in Effretikon – Sie rettet Tiere vor dem Tod Schafbock Nepomuk ist nur eines von Christine Müllers Schützlingen. Am kommenden Wochenende öffnet sie ihren Lebenshof für Besucherinnen und Besucher. Almut Berger Madeleine Schoder (Foto)

Christine Müller mit Nepomuk. Das Walliser Schwarznasenschaf ist die gute Seele des Refugiums Neumüli und äusserst liebesbedürftig. Foto: Madeleine Schoder

«He du, so wird das nichts!» Mit der einen Hand hält Fotografin Madeleine Schoder ihre Kamera in die Höhe, mit der anderen versucht sie, eine Schafnase auf (Kamera-)Distanz zu halten. «Nepomuk will doch nur schmüsele!» Besitzerin Christine Müller lacht, während sie das rund 85 Kilo schwere Walliser Schwarznasenschaf mit ein paar Streicheleinheiten ablenkt.