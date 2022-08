Crowdfunding in Winterthur – Sie sammelt Spenden für die Bibliothek in ihrem ukrainischen Heimatdorf Mithilfe eines Crowdfundings will Anastasiia Kurmann für ihr Heimatdorf Putylowytschi tausend Bücher kaufen. Damit will die 30-Jährige die Demokratie stärken. Fabienne Grimm

Mit einem Crowdfunding möchte die Winterthurerin Anastasiia Kurmann Kinder und Jugendliche in ihrem Heimatdorf Putylowytschi zum Lesen motivieren. Foto: Madeleine Schoder

Fünfzig Tage, tausend Bücher, 18’000 Franken – die Winterthurerin Anastasiia Kurmann hat sich hohe Ziele gesteckt. Sie will den bescheidenen Buchbestand der Bibliothek in ihrem ukrainischen Heimatdorf Putylowytschi aufzustocken. Dafür hat sie auf der Plattform Crowdify ein Crowdfunding gestartet. «Mit meinem Projekt will ich Kinder und Jugendliche zum Lesen motivieren», sagt die 30-Jährige. «In Zeiten des Krieges brauchen sie eine Perspektive.»