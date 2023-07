Bauprojekt in Winterthur – Sie sammelten 800 Unterschriften, damit ihr Haus nicht abgerissen wird Die Arbeiten für die neue Busbrücke in der Grüze laufen. Ein Wohnhaus steht mitten in der Baulinie für ein neues Bustrassee. Die Bewohner wehren sich entschlossen gegen einen möglichen Abriss des über 130-jährigen Gebäudes. Till Hirsekorn

Sie haben eine Petition lanciert, um das Haus an der St.-Galler-Strasse zu schützen: Hasan Kandil, Julia Fankhauser, Eliane Locher, Sina Del Monego, Simon Litschi, Carlo Zappia und Eric Westacott mit Sohn Julien. Foto: Madeleine Schoder

Sie gingen um die Welt, die Bilder der sogenannten Nagelhäuser in China. In diesen «Protesthäusern» zeigte sich plastisch der mutige Kampf von «David gegen Goliath», von Klein gegen Gross. Die Bewohner hatten sich standhaft gegen einen Abriss ihrer Häuser gewehrt, wider sämtliche Mega-Infrastrukturprojekte mächtiger Investoren und der Behörden. Ein Foto zeigt beispielsweise eine einfache Hütte, umringt von grauen Wohntürmen. Ein anderes ein Mehrfamilienhaus, das trotzig auf einer riesigen Baubrache steht. Ein weiteres steht gar mitten in einer frisch asphaltierten Hauptstrasse. Wie Nägel stechen sie heraus und liessen sich von den Behörden nicht ins Brett hämmern. So kamen die Häuser zu ihrem Namen.