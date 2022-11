Ukrainerin aus Winterthur – Sie schlägt die Brücken zur Ukraine-Community Diana Schenkel vermittelt als Dolmetscherin zwischen Behörden und den Geflüchteten aus der Ukraine. Sie erzählt, worüber sich ihre Landsleute wundern, was ihnen wichtig ist und warum sie selbst für eine starke Zivilgesellschaft einsteht. Till Hirsekorn Aufgezeichnet

Diana Schenkel ist Kulturdolmetscherin bei der Stadt Winterthur. Die gebürtige Ukrainerin übersetzt und hilft so, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Foto: Madeleine Schoder

«Ich bin in der Zentralukraine geboren, in Winnizja. Die Stadt ist zwei bis drei Stunden von Kiew entfernt und etwa dreimal so gross wie Winterthur. Es sind in Winnizja sogar 110 alte Züri-Trams unterwegs. Aber einen näheren Bezug zur Schweiz hatte ich eigentlich nie. Ich bin beruflich hier gelandet, eher zufällig.