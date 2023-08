OL-Läufer aus Winterthur – Sie schleppten alles Nötige mit und gönnten sich kaum Pausen Lukas Lombriser und Selina Kolb haben den Swiss International Mountain Marathon in Adelboden in der Kategorie Sie und Er gewonnen. Zwei Tage dauerte der OL in den Bergen. Jörg Greb

Stimmungsreich und anstrengend: Ein Damenduo unterwegs am diesjährigen Swiss International Mountain Marathon im Berner Oberland. Foto: Daniel Vonwiller (SIMM)

Unter dem Teamnamen «Biberli und Läckerli» traten Lukas Lombriser und Selina Kolb zum Gebirgsmarathon an. Es war ein Name mit Symbolkraft. Denn sie stammt ursprünglich aus dem Appenzell, er aus Basel. Und zumindest Biberli assen die beiden an den beiden OL-Wettkampftagen – neben Trockenfrüchten, Energieriegeln, Energiegels, Pasta zum Abendessen und Haferflocken zum Morgenessen. Der Grund dieser Wahl: All das wog wenig und lieferte Energie.

Und Energie war mitentscheidend über die insgesamt 45,7 km mit den 3600 Höhenmetern und einer Wettkampfdauer von gut zwölf Stunden. Zelt, Schlafsack, Essen, Getränke, Apotheke und vieles mehr mussten sie mittragen. Übernachtet wurde in einem Camp bei Hahnenmoos auf knapp 2000 m Höhe.

Der Swiss International Mountain Marathon (SIMM) ist ein Traditionsanlass. Bereits seit 48 Jahren gelangt er zur Durchführung. Vor allem in OL-Kreisen ist er beliebt. Fast 150 Teams gingen in verschiedenen Leistungskategorien an den Start. Die Jüngsten waren 8-jährig, die Ältesten über 70. Als Overall-Sieger zeichneten sich Antti Peltonen (Wettingen) und Christian Thüler (Chur) mit einer Gesamtzeit von 10:37:47 Stunden aus. Lombriser/Kolb realisierten mit ihren 12:00:20 Stunden die drittbeste Zeit aller der Kategorie «Orienteering Strong». Das führte zum Sieg in der Kategorie Sie und Er.

Gelernt ist gelernt

Der 33-jährige Lukas Lombriser und die sechs Jahre jüngere Selina Kolb freuten sich. Sie hatten diesen von Jahr zu Jahr an einem anderen Ort ausgetragenen Wettkampf schon länger im Hinterkopf. Jetzt starteten sie erstmals. Es hat sich gelohnt. Gemeinsam bilanzieren sie: «Eine extrem schöne Landschaft, ein toller Parcours und eine einzigartige Stimmung.» Einzigartig waren etwa die Erlebnisse unterwegs oder auch das stimmungsvolle Camp.

Die Siegerteams der Kategorien Damen, Sie und Er sowie Herren, in der Mitte Lukas Lombriser und Selina Kolb, Foto: Daniel Vonwiller (SIMM)

Lombriser/Kolb lieferten sich ein Duell mit dem drittplatzierten Männerteam. Immer wieder trafen die beiden Equipen aufeinander. Beim drittletzten, technisch anspruchsvollen Kontrollposten aber entschieden die Winterthurer diesen Zweikampf für sich. «Wir liefen den Posten direkt an, während unsere Widersacher zu weit oben im Hang suchten», erklären die Erfolgreichen mit einem Schmunzeln. Vor allem Lombrisers Erfahrung machte sich da bezahlt. Er, ein früherer OL-Leistungsläufer und inzwischen Trainer des Nachwuchskaders Nordwestschweiz, erkannte auch auf der Landeskarte 1:25’000, wo die Tücken liegen.

Angesteuert hatten Lombriser/Kolb ursprünglich kein Topresultat. «Wir machten es mehr für uns», sagt Selina Kolb. Lombriser ergänzt: «Es ist wirklich überraschend, aber wir waren fit, kamen ohne Krise durch, konnten im Ebenen locker joggen, im Steilen schnell marschieren und gönnten uns kaum Pausen.»

Und ganz SIMM-Spezielles erlebten sie auch: Zum Beispiel zwei Helfer, die bei einem Kontrollposten Steinpilze gefunden hatten und ihnen einen zum Mitnehmen und Kochen im Camp anboten.

