EuroChoir in Rheinau – Sie singen die Anklagerede von Greta Thunberg Das gemeinsame Konzert des EuroChoir und des Vokalensembles Zürich-West in der Rheinauer Klosterkirche wird nicht nur stimmgewaltig. Es behandelt auch gewichtige Themen. Gabriele Spiller

Der EuroChoir besteht aus 50 jungen Leuten. Foto: Ahti Viluksela

Wenn der 50-köpfige EuroChoir die Komposition «Neila» des Israelis Eran Dinur vorträgt, dürfte einigen Zuhörenden ein Schauer über den Rücken laufen. «Neila» ist eine Vertonung des Schlussgebets der Liturgie zum jüdischen Feiertag Yom Kippur, und der Emmy-Preisträger Eran Dinur (geb. 1966) weiss Effekte zu setzen. Denn der in New York lebende Komponist ist hauptberuflich als Filmemacher tätig. Die eindrucksvolle jüdische Synagogalmusik erklingt am 17. Juli in der Klosterkirche als Teil eines anspruchsvollen und interessanten Programms im Rahmen der Rheinauer Konzerte.