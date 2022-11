Frauen-Basketball in Winterthur – Sie soll eine der Anführerinnen werden Wenn die Schlüsselspielerinnen des Basketballclubs Winterthur kürzer treten, sind im Nationalliga-B-Team neue Leaderinnen gefragt. Jennifer Jackson soll eine von ihnen werden. Stefan Kleiser

Jennifer Jackson ist eine, der im Basketballclub Winterthur die Zukunft gehört. Foto: Stefan Kleiser

Sie spielt erst seit drei Jahren Basketball und erhält bereits regelmässig Einsatzminuten in der zweithöchsten Liga. «Dass ich schon im Nationalliga-B-Team bin, das hätte ich nie gedacht», sagt Jennifer Jackson. «Es ist eine grosse Chance für mich.» Die bald 19-Jährige hat hohe Ziele. «Ich möchte einmal in der Nationalliga A spielen und so gut werden wie Cinzia Tomezzoli.» Die Teamkollegin, zwei Mal Cupsiegerin mit dem BC Winterthur, ist ihr grosses Vorbild.